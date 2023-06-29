Команда австралійських учених медичного дослідницького інституту QIMR Berghofer у Квінсленді під час рандомізованого контрольованого дослідження довела зв’язок між вітаміном D і ризиком серцево-судинних захворювань у літніх людей.

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є однією з основних причин смертності в усьому світі. Згідно з прогнозами, кількість ССЗ зростатиме, оскільки населення продовжує старіти, а хронічні захворювання стають більш поширеними.

У науковій роботі австралійських дослідників у період із 2014 до 2020 року взяли участь понад 21 тис. осіб віком від 60 до 84 років. Усі вони випадковим чином отримували добавку вітаміну D або плацебо, які приймали перорально на початку кожного місяця на термін до п’яти років.

Під час дослідження 1 336 осіб перенесли серйозну серцево-судинну подію: 6,6% у групі плацебо і 6% у групі вітаміну D.

З’ясувалося, що частота серцевих нападів була на 19% нижчою в групі, яка приймала вітамін D.

Загалом дослідники підрахували, що 172 людини повинні щомісяця приймати добавки вітаміну D, щоб запобігти одному серйозному серцево-судинному захворюванню.

Дослідники визнали обмеження дослідження і заявили, що результати не можуть бути застосовні до інших груп населення. Проте, це було велике дослідження з майже повними даними про серцево-судинні події та наслідки смертності.

Нагадаємо, що вітамін D допомагає регулювати кількість кальцію і фосфатів в організмі. Ці поживні речовини необхідні для підтримки здоров’я кісток, зубів і м’язів.