Команда американських учених Інституту Вайсса Гарвардського університету та Школи інженерії та прикладних наук Джона Полсона (SEAS) створила синтетичний серцевий клапан FibraValve, який у перспективі можна буде використовувати для дітей – пристрій ростиме з ними.

Як повідомляють учені, цей імплантат можна виготовити за лічені хвилини за допомогою методу спін-волокна. Він дає змогу формувати стулки клапана на мікроскопічному рівні – вони готові до заселення живими клітинами пацієнта, розвиваючись разом із ними в міру їхнього дозрівання.

FibraValve є продовженням проєкту JetValve – штучного серцевого клапана, розробленого 2017 року. Він використовує багато тих самих принципів. В оновленій версії полімерні мікро- та нановолокна можуть більш точно відтворювати структуру тканини органічного серцевого клапана.

Ця техніка також використовує новий спеціальний полімерний матеріал під назвою PLCL (комбінація полікапролактону та полімолочної кислоти), який може зберігатися в організмі пацієнта близько шести місяців.

Вчені стверджують, що під час випробування на живій вівці FibraValve почав працювати негайно, його стулки відчинялися та зачинялися, пропускаючи кров із кожним ударом серця.

Команда планує провести довгострокові випробування на тваринах для подальшої оцінки. Однак вони вважають, що їхній прорив може згодом знайти інші застосування, включно зі створенням різних клапанів, серцевих ділянок і кровоносних судин.

Джерело: Matter