Команда американских ученых Института Вайсса Гарвардского университета и Школы инженерии и прикладных наук Джона Полсона (SEAS) создала синтетический сердечный клапан FibraValve, который в перспективе можно будет использовать для детей – устройство будет расти с ними.

Как сообщают ученые, этот имплантат можно изготовить в считанные минуты с помощью метода спин-волокна. Оно позволяет формировать створки клапана на микроскопическом уровне – они готовы к заселению живыми клетками пациента, развиваясь вместе с ними по мере их созревания.

FibraValve является продолжением проекта JetValve – искусственного сердечного клапана, разработанного в 2017 году. Он использует много тех же принципов. В обновленной версии полимерные микро- и нановолокна могут более точно воспроизводить структуру ткани органического сердечного клапана.

Эта техника также использует новый специальный полимерный материал под названием PLCL (комбинация поликапролактона и полимолочной кислоты), который может храниться в организме пациента около шести месяцев.

Ученые утверждают, что во время испытания на живой овце FibraValve начал работать немедленно, его створки открывались и закрывались, пропуская кровь с каждым ударом сердца.

Команда планирует провести долгосрочные испытания на животных для дальнейшей оценки. Однако они считают, что их прорыв может впоследствии найти другие применения, включая создание различных клапанов, сердечных участков и кровеносных сосудов.

Источник: Matter