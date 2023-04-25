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Уже не фантастика для Украины: в Сумах успешно пересадили донорское сердце

25 апреля 2023, 09:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка серце

Специалисты Института сердца Минздрава Украины спасли жизнь жителю Кропивницкого Игорю Шерману, которому успешно пересадили донорское сердце. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Подобная операция уже давно перестала быть для Украины фантастикой. Первую трансплантацию сделали еще в 2019 году, а в 2022 году, даже несмотря на войну, провели 35 пересадок сердца. За три месяца этого года – 11, — говорится в сообщении.

По словам сотрудников ведомства, у Игоря были врожденные проблемы с сердцем. Речь идет о запущенной кардиомиопатии — патологии миокарда (сердечной мышцы).

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— МРТ с контрастным красителем показало, что у меня всего 14%. Так практически не живут, – рассказывает Игорь.

В очередь на пересадку мужчину поставили в феврале, а уже в марте он получил новое сердце. Донором стала жительница Сум.

Из-за полномасштабной войны воспользоваться вертолетами санитарной авиации для транспортировки донорского сердца в Киев не могли, поэтому команда врачей поехала проводить трансплантацию в Сумы.

— Они мне надели маску – и все. Проснулся уже в два часа дня. Операция шла более пяти часов. В понедельник ночью сделали операцию, а в четверг сказали – нужно вставать, – рассказывает Игорь.

Через месяц после операции Игорь Шерман вернулся к работе, сейчас работает из дома. Ходит в корсете. Похудел на 17 килограммов.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Серце трансплантація органів
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