Фахівці Інституту серця МОЗ України врятували життя жителю Кропивницького Ігорю Шерману, якому успішно пересадили донорське серце. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Така операція вже давно перестала бути для України фантастикою. Першу трансплантацію зробили ще 2019 року, а 2022 року, навіть попри війну, провели 35 пересадок серця. За три місяці цього року – 11, – йдеться в повідомленні.

За словами співробітників відомства, Ігор мав вроджені проблеми із серцем. Йдеться про запущену кардіоміопатію – патологію міокарда (серцевого м’яза).

– МРТ із контрастним барвником показало, що в мене лише 14%. Так практично не живуть, – розповідає Ігор.

У чергу на пересадку чоловіка поставили в лютому, а вже в березні він отримав нове серце. Донором стала жителька Сум.

Через повномасштабну війну скористатися гелікоптерами санітарної авіації для транспортування донорського серця до Києва не могли, тому команда лікарів поїхала проводити трансплантацію до Сум.

– Вони мені наділи маску – і все. Прокинувся вже о другій годині дня. Операція тривала понад п’ять годин. У понеділок вночі зробили операцію, а в четвер сказали – потрібно вставати, – розповідає Ігор.

Через місяць після операції Ігор Шерман повернувся до роботи, зараз працює з дому. Ходить у корсеті. Схуд на 17 кілограмів.

Фото: МОЗ