Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Пересадка органів: в Києві нове серце отримала 20-річна дівчина з Донеччини

10 Вересня 2022, 12:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Пересадка органів: в Києві нове серце отримала 20-річна дівчина з Донеччини

Попри війну українські лікарі дарують своїм пацієнтам нове життя. В Інституті серця відбулася іще одна трансплантація – серце отримала 20-річна Софія з Донецької області після цілого року очікування, повідомили в Інституті серця МОЗ України.

Окрім цього, в Інституті серця проводять родинні трансплантації нирки. Під час останньої операції нирку батька пересадили сину.

В Україні також  потужно нарощується процес трансплантації кісткового мозку. МОЗ повідомило, що з початку 2022 року в Україні здійснили 117 пересадок кісткового мозку, 16 з яких – дітям.

Зараз дивляться

Лідерами в цій галузі стали Київський центр трансплантації кісткового мозку, що провів 35 операцій для дорослих, а також дитяча спеціалізована лікарня Охматдит, що здійснила 10 операцій для дітей.

Читайте також:
операцияТрансплантація в Україні під час війни: історія людини з механічним серцем

Стати донором органів за згодою може майже кожен. Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я і трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини узаконює пересадку органів не тільки від близьких родичів та визначає роботу усієї системи з трансплантації в цілому.

Джерело: Big Kyiv

Фото: НДСЛ Охматдит

Теги
трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь