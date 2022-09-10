Попри війну українські лікарі дарують своїм пацієнтам нове життя. В Інституті серця відбулася іще одна трансплантація – серце отримала 20-річна Софія з Донецької області після цілого року очікування, повідомили в Інституті серця МОЗ України.

Окрім цього, в Інституті серця проводять родинні трансплантації нирки. Під час останньої операції нирку батька пересадили сину.

В Україні також потужно нарощується процес трансплантації кісткового мозку. МОЗ повідомило, що з початку 2022 року в Україні здійснили 117 пересадок кісткового мозку, 16 з яких – дітям.

Зараз дивляться

Лідерами в цій галузі стали Київський центр трансплантації кісткового мозку, що провів 35 операцій для дорослих, а також дитяча спеціалізована лікарня Охматдит, що здійснила 10 операцій для дітей.

Стати донором органів за згодою може майже кожен. Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я і трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини узаконює пересадку органів не тільки від близьких родичів та визначає роботу усієї системи з трансплантації в цілому.

Джерело: Big Kyiv

Фото: НДСЛ Охматдит