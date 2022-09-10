Несмотря на войну, украинские врачи дарят своим пациентам новую жизнь. В Институте сердца прошла еще одна трансплантация – сердце получила 20-летняя София из Донецкой области после целого года ожидания.

Кроме этого, в Институте сердца проводят родственные трансплантации почки. Во время последней операции почку отца пересадили сыну.

В Украине также сильно наращивается процесс трансплантации костного мозга. Минздрав сообщил, что с начала 2022 года в Украине осуществили 117 пересадок костного мозга, 16 из которых – детям.

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Лидерами в этой области стали Киевский центр трансплантации костного мозга, проведший 35 операций для взрослых, а также детская специализированная больница Охматдет, совершившая 10 операций для детей.

Стать донором органов с согласия может практически каждый. Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о здравоохранении и трансплантации органов и других анатомических материалов человека узаконивает пересадку органов не только от близких родственников и определяет работу всей системы по трансплантации в целом.

Источник: Big Kyiv

Фото: НДСБ Охматдет