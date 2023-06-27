Исследователи Университета Эрлангена Нюрнберга сосредоточились на печати сердца, вернее, пока его желудочков.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. В поисках новых терапевтических стратегий, напечатанные с помощью 3D-биопечати ткани сердца, их еще называют инженерными, являются ценными инструментами для моделирования заболеваний и изучения реакции на лекарства.

Кроме того, доклинические исследования на животных показывают, что трансплантация таких искусственных тканей может улучшить функцию сердца после инфаркта.

Если упрощенно, то процесс 3D-биопечати заключается в создании чернил из коллагена и гиалуроновой кислоты, в которые добавляют полученные из стволовых клеток кардиомиоциты.

Напечатанные таким образом структуры исправно сокращались по меньшей мере в течение 100 дней наблюдения.

Немецкие исследователи уверены, что напечатанные желудочки могут пригодиться как модели при изучении заболеваний и тестирования лекарств.

Стоит отметить, что эти модели были миниатюрными и имели размеры 14 на 8 миллиметров.

Уже через неделю ученые начали фиксировать синхронные сокращения сердечных камер, которые стабильно проявлялись в течение 100-дневного периода наблюдения.

В этом эксперименте ученые также обработали желудочки препаратом, который у людей увеличивает сердцебиение. И сердце откликалось: сокращение возрастало с 27 ударов до 41 удара в минуту.

Следующий этап эксперимента — создание напечатанной модели целого сердца с желудочками и предсердиями.

Несмотря на то, что предстоит решить еще много проблем, разработанный метод открывает новые возможности для создания сложных функциональных тканей сердца.

Перспективы прямой печати модели здорового, а также больного сердца, которые, кроме миокарда, будут содержать, например, крупные сосуды, фиброзный скелет сердца, клапаны и рубцовые участки, уже не кажутся призрачными.

Источник: BioRxiv, Наука