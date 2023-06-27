Дослідники Університету Ерлангена Нюрнберга зосередилися на друкуванні серця, вірніше, поки що його шлуночків.

Серцево-судинні захворювання є найпоширенішою причиною смерті у світі. У пошуках нових терапевтичних стратегій, надруковані з допомогою 3D-біодруку тканини серця, їх іще називають інженерними, є цінними інструментами для моделювання захворювань і вивчення реакції на ліки.

Крім того, доклінічні дослідження на тваринах показують, що трансплантація таких штучних тканин може поліпшити функцію серця після інфаркту.

Якщо спрощено, то процес 3D-біодруку полягає у створенні чорнила з колагену та гіалуронової кислоти, у яке додають отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцити.

Надруковані таким чином структури справно скорочувалися щонайменше протягом 100 днів спостереження.

Німецькі дослідники впевнені, що надруковані шлуночки можуть згодитися як моделі при вивченні захворювань та тестувань ліків.

Варто зазначити, що ці моделі були мініатюрними і мали розміри 14 на 8 міліметрів.

Вже через тиждень вчені почали фіксувати синхронні скорочення серцевих камер, які стабільно проявлялися протягом 100-денного періоду спостереження.

У цьому експерименті науковці також обробили шлуночки препаратом, який у людей збільшує серцебиття. І серце відгукувалося: скорочення зростало із 27 ударів до 41 удару на хвилину.

Наступний етап експерименту – створення надрукуваної моделі цілого серця зі шлуночками та передсердями.

Незважаючи на те, що належить вирішити ще багато проблем, розроблений метод відкриває нові можливості для створення складних функціональних тканин серця.

Перспективи прямого друку моделі здорового, а також хворого серця, які, крім міокарда, міститимуть, приміром, великі судини, фіброзний скелет серця, клапани та рубцеві ділянки, вже не здаються примарними.

Джерело: BioRxiv, Наука