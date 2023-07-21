Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, у чому полягає небезпека для здоров’я таких популярних ліків на травах, як, наприклад, корвалол.

– Звичка накапати собі щось від серця глибоко увійшла в побут пересічних українців, як реакція на стресові події. І все б нічого. Але навіть “краплі на травах” можуть нести небезпеку, – кажуть фахівці.

Зазвичай ідеться про корвалол – препарат на основі валеріани. Річ у тім, що, за словами експертів, рослина валеріана містить сотні компонентів, які впливають на організм людини.

Небезпека рослинних препаратів у тому, що переважну їхню більшість не досліджували щодо того, як усі ці компоненти взаємодіють один з одним та іншими препаратами, які людина може приймати.

Доказова медицина не визнає такі препарати ні як ліки для серця, ні як препарати для регуляції тиску.

– Хтось може сказати, мовляв, не працює, і що? Нехай людина приймає, якщо їй стає від цього легше. Так, ефект плацебо ніхто не відміняв. Пояснюємо, чому це погана ідея, – пишуть медики.

За їхніми словами, “серцеві краплі” звикли приймати, коли людина відчуває поколювання в серці, важкість у грудях, запаморочення тощо. Такі симптоми можуть свідчити про хворобу серця та серцевий напад.

Серцевий напад може статися не одномоментно, а тривати годинами чи навіть днями. Більшість таких засобів містить фенобарбітал та інші синтетичні барбітурати, які відповідають за “ілюзію заспокоєння”. Людина починає відчувати сонливість, слабкість, реакції сповільнюються.

Тим часом ілюзія спокою маскує загрозливі симптоми. Як наслідок, людина може відкладати візит до лікаря, згаяти час і отримати інфаркт міокарда.

Примітно, що найбільшу популярність “серцеві краплі” мають у деяких східноєвропейських країнах. Тоді як у США та більшості країн Західної Європи вони заборонені.

Якщо ви або ваші близькі скаржаться на болі в серці, різкі зміни тиску, нудоту, запаморочення тощо, не відкладайте візит до фахівця. Ліки “на травах” можуть зіграти злий жарт, маскуючи симптоми серйозної хвороби, застерігають експерти.

Джерело: Бережи себе