Кардіолог та реаніматолог Марія Павленко дала вісім цінних порад батькам, як зберегти здоровим серце та судини дитини.

За словами медика, усі рекомендації варто виконувати разом із дітьми, бо на основі саме особистого прикладу корисні звички формуються та дотримуються найкраще.

– Погодьтеся, буде нечесним пропонувати дитині моркву та броколі, коли інші куштують картоплю фрі. Також не варто відкладати це на потім – розпочніть маленькі зміни вже сьогодні, – пропонує Марія Павленко.

1. Здорове збалансоване харчування важливе не лише для міцності серця, а й для повноцінного росту та розвитку дитини.

Важливо контролювати вагу дитини. Маса тіла понад норму і тим більше ожиріння є факторами ризику для розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань у молодому віці.

2. Для здоров’я серцевого м’яза критично необхідне постійне фізичне навантаження. Дітям рекомендовано приділяти активному фізичному навантаженню мінімум 60 хв на день. Цей час можна поділити на кілька підходів по 15-20 хвилин.

3. Повноцінний сон – це важлива складова для підтримки здоров’я. В українських реаліях сон часто дуже страждає. І не завжди ми можемо цього уникнути. Проте варто дотримуватися доказових рекомендацій принаймні тоді, коли це можливо.

4. Рекомендується обмежувати час використання гаджетів до двох годин на день. Дітям до двох років краще не використовувати екрани взагалі. Найкращим буде запропонувати замінити цей час прогулянками на вулиці, активним відпочинком, відвідуванням секцій та гуртків за інтересами.

5. Менше стресу. На жаль, під час війни стрес став невід’ємною частиною нашого життя. Тому важливо розповідати і пояснювати дитині те, що відбувається навколо, створювати відкрите середовище для спілкування та емоційної взаємодії.

6. Важливо формувати здорове ставлення до шкідливих звичок. Слід пояснювати дітям про негативний вплив шкідливих звичок на стан серця та судин. Важливо також показувати дитині власний приклад, наприклад відмовитися від паління самостійно та не дозволяти іншим палити в присутності дитини.

7. Регулярні профогляди у педіатра/сімейного лікаря. З трьох років дитині раз на рік слід вимірювати дитині АТ. Також слід профілактично здавати кров на ліпідограму (вміст різних ліпідів і холестерину): перший раз у віці 9-11 років, вдруге – у 17-21 рік.

Пам’ятайте про щеплення відповідно до віку. До речі, дітям, які страждають на хвороби серця, можна і потрібно вакцинуватися. Щеплення може бути протипоказане тільки в рідкісних випадках.

8. Ознайомтеся з перевіреними джерелами інформації та ставте реалістичні цілі. Довіряйте лише перевіреній та доказовій інформації про здоров’я. Щоб досягти бажаного результату, сформувати або змінити корисну навичку для дитини, насамперед потрібно мати реалістичні очікування. Виділяйте 2-3 цілі за раз, помічайте маленькі перемоги та будьте підтримкою для своєї дитини.

Джерело: Бережи себе