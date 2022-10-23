Гигиена – это безопасность. Это прежде всего, предотвращение инфекционных заболеваний кожи и слизистых. Ибо именно они являются входными воротами для проникновения инфекционных возбудителей в организм.

– Во время войны вопрос гигиены детишек стоит наиболее остро, – говорит педиатр Ирина Андрущенко в интервью Фактам ICTV. – Особенно сейчас, когда безжалостно разрушается энергетическая инфраструктура, когда здания остаются без света, без воды.

Ирину Андрущенко мамочки часто спрашивают, можно ли использовать только гигиенические влажные салфетки в таких условиях.

-Да, можно. Детские влажные салфетки очень удобны, особенно при замене подгузников, – отвечает педиатр. — К тому же они идеально подходят для очищения рук и лица, подмышечной зоны, складочек на конечностях, зоны за ушами.

Но врач предостерегает, что покупая влажные салфетки, необходимо тщательно ознакомиться с их составом.

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У младенцев и малышей защитный липидный барьер кожи, сальные и потовые железы не полностью сформированы, поэтому их кожа подвержена сухости и раздражениям. К тому же барьер для инфекций недостаточно развит, поэтому в организм ребенка может легко проникнуть все, что наносится на кожу.

Нужно использовать только гигиенические салфетки, которые разработаны именно с учетом особенностей кожи малышей. И это даже лучше использования смоченной в воде ткани, что подтверждено клиническими исследованиями.

Состав детских салфеток

Детские салфетки содержат достаточно большое количество воды. Однако его недостаточно для эффективного удаления нерастворимых в воде остатков фекалий.

Следовательно, для предотвращения роста микроорганизмов или поддержания здорового рН кожи детские влажные салфетки содержат чрезвычайно мягкое поверхностно-активное вещество и консерванты, обеспечивающие свежесть продукта до и во время использования, систему регулирования pH и могут включать полезные для кожи ингредиенты.

Качественные детские салфетки не могут содержать спирты: этанол и изопропанол!

Полезными добавками и консервантами являются:

коко-амфоацетат натрия или коко-амфодиацетат динатрия <0,50%

бис-ПЭГ/ППГ-16/16 ПЭГ/ППГ-16/16 иметикон 0,10%-0,45%.

коко-глюкозид, или децилглюкозид, или лаурилглюкозид — <0,5%,

бензоат натрия (бензойная кислота) 0,50% (кислотная форма) <0,45%.

сорбат калия (сорбиновая кислота) <0,50%.

феноксиэтанол 1% <0,70%.

Качественные детские салфетки не могут содержать метилизотиазолинон 0,00-15%, так как он является мощным аллергеном.

Покупая детские салфетки, нужно внимательно читать, какие составляющие в них содержатся.

Салфетки вместо купания

Протирание кожи влажными салфетками производится сверху вниз.

Начинаете с лица, участков за ушами, шеи. Затем протираете туловище. Не забывайте о подмышках, ручках, ножках, тщательно протирайте все складочки на конечностях и зону промежности. Половые органы (у девочек спереди назад) и ягодицы. При этом не забывать менять салфетки.

Сколько салфеток нужно для “купания”:

одна для головы,

одна-две для туловища,

одна-две для конечностей

несколько для половых органов

несколько для ягодичек.

В зоне подгузников может возникать раздражение, поэтому необходимо обеспечить эффективное удаление остатков мочи и фекалий.

Детские гигиенические влажные салфетки, не содержащие потенциальных раздражителей и загрязнителей и поддерживающие кислотную оболочку кожи, могут полностью заменить купание в неблагоприятных условиях, возникающих во время войны.