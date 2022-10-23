Гігієна – це безпека. Це насамперед, запобігання інфекційним захворюванням шкіри та слизових оболонок. Бо саме вони є вхідними воротами для проникнення збудників інфекції в організм.

– Під час війни питання гігієни діточок стоїть найбільш гостро, – говорить педіатр Ірина Андрущенко в інтерв`ю Фактам ICTV. – Особливо зараз, коли безжалісно руйнується енергетична інфраструктура, коли будівлі залишаються без світла, без води.

Ірину Андрущенко матусі часто питають, чи можна використовувати тільки гігієнічні вологі серветки в таких умовах.

– Так, можна. Дитячі вологі серветки дуже зручні, особливо при заміні підгузків, – відповідає педіатр. – До того ж, вони ідеально підходять для очищення рук та обличчя, пахвової зони, складочок на кінцівках, зони за вухами.

Та лікарка застерігає, що купуючи вологі серветки, необхідно ретельно ознайомитись із їх складом.

Зараз дивляться

У немовлят та малюків захисний ліпідний бар’єр шкіри, сальні і потові залози не повністю сформовані, тому їхня шкіра схильна до сухості і подразнень. До того ж, бар’єр для інфекцій недостатньо розвинений, тому в організм дитини може легко проникнути все, що наноситься на шкіру.

Потрібно використовувати лише ті гігієнічні серветки, які розроблені саме з урахуванням особливостей шкіри малюків. І це навіть краще за використання змоченої у воді тканини, що підтверджено клінічними дослідженнями.

Склад дитячих серветок

Дитячі серветки містять достатньо велику кількість води. Однак її недостатньо для ефективного видалення нерозчинних у воді залишків фекалій. Отже, для запобігання росту мікроорганізмів або підтримання здорового рН шкіри дитячі вологі серветки містять надзвичайно м’яку поверхнево-активну речовину та консерванти, що забезпечують свіжість продукту до і під час використання, систему регулювання pH і можуть включати корисні для шкіри інгредієнти.

Якісні дитячі серветки не можуть містити спирти: етанол та ізопропанол!

Корисними добавками та консервантами є :

коко-амфоацетат натрію або коко-амфодіацетат динатрію <0,50%

біс-ПЭГ/ППГ-16/16 ПЭГ/ППГ-16/16 іметикон 0,10%-0,45%.

коко-глюкозид, або децилглюкозид, або лаурилглюкозид – <0,5%,

бензоат натрію (бензойна кислота) 0,50% (кислотна форма) <0,45%.

сорбат калію (сорбінова кислота) <0,50%.

феноксіетанол 1% <0,70%.

Якісні дитячі серветки не можуть містити метилизотиазолинон 0,0015%, тому що він є потужним алергеном.

Купуючи дитячі серветки, потрібно уважно читати, які складові компоненти в них містяться.

Серветки замість купання

Протирання шкіри вологими серветками виконується зверху донизу.

Починаєте з обличчя, ділянок за вухами, шиї. Потім протираєте тулуб. Не забувайте про пахви, ручки, ніжки, ретельно протирайте всі складочки на кінцівках і зону промежини. Статеві органи (у дівчаток з переду назад) та сідниці. При цьому не забувати міняти серветки.

Скільки серветок потрібно для “купання”:

одна для голови,

одна-дві для тулуба,

одна-дві для кінцівок

декілька для статевих органів

декілька для сідничок.

У зоні підгузків може виникати подразнення, тому необхідно забезпечити ефективне видалення залишків із сечі та фекалій.

Дитячі гігієнічні вологі серветки, які не містять потенційних подразників і забруднювачів та підтримують кислотну оболонку шкіри, можуть цілком замінити купання у несприятливих умовах, що виникають під час війни.