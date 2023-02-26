Война изменила и наложила негативный отпечаток на здоровье не только взрослых, но и детей.

Большинство из них ведут малоактивный образ жизни. Вместо того чтобы ходить в школу, учатся дистанционно. Из-за частых воздушных тревог практически не гуляют. Большинство проводят время, сидя за компьютерами или с телефонами в руках.

Сейчас это одна из причин набора лишнего веса. Об ожирении у детей и как с ним бороться, Фактам ICTV рассказала диетолог Людмила Рыбак.

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Даже если ребенок не переедает, из-за малоактивного образа жизни калории не сжигаются в необходимом количестве. И как следствие, это превращается в жировые отложения на животе и боках.

Пока родителей нет дома, мало кто из детей питается правильно и вовремя. Могут пропускать завтраки, обеды, а вволю наедаются уже вечером, когда возвращаются родители. А вместо полноценного питания, которое должно быть у ребенка, перекусывают преимущественно сладостями. Так как для них так проще. И порой это удобно для многих родителей.

— Самое простое, что оставляют на столе для ребенка – это бутерброды с майонезом и колбасой. То есть ребенок может целый день есть хлеб. В лучшем случае с маслом, а обычно с майонезом, – говорит диетолог.

Следовательно, организм не получает полноценно ни углеводов, ни белков, ни жиров. Рацион полностью разрушен конфетами, вафельками, тортиками и хлебом.

Очень важно понять, что в детском возрасте формируется организм и основой является белок. Чтобы ребенок рос здоровым, ему нужно есть яйца, молочные продукты, мясо, рыбу, много овощей и фруктов. Это основа и залог здорового ребенка. А еще в рационе должно быть масло, и чем жирнее, тем лучше.

Одной из причин лишнего веса являются сладости. Многие скажут, что отказаться от конфет нереально. Впрочем, следует объяснить, что это вредно, и стараться их просто не покупать.

— К примеру, можно выбрать один “праздничный” день в неделю, когда можно разрешить съесть немного сладостей. Впрочем, очертить ребенку, сколько именно: например, кусочек тортика, пару конфет. Они не должны быть в свободном доступе, – советует Людмила Рыбак.

А потом постепенно сладости заменять фруктами или творожной запеканкой с бананом.

Диетолог советует отказаться в детском рационе от сахара, вместо компотов или сладких газированных напитков научить ребенка пить обычную воду.

Забыть о хлопьях с молоком, которые на самом деле не имеют ничего общего со здоровым питанием. И отказаться от всех жареных блюд, которые лучше запекать или готовить на пару.

В день ребенку будет достаточно 120 г мяса или 170 г рыбы. Овощи можно есть в неограниченном количестве, если нет противопоказаний.

Лучший завтрак для ребенка – это омлет или вареные яйца. Если трех приемов пищи недостаточно, можно делать перекусы, выпив стакан йогурта без наполнителей, кефира или ряженки и добавить один фрукт.

Чтобы избавиться от лишнего веса, следует придерживаться диеты. Диетолог предлагает один из вариантов недельного меню для похудения ребенка.

Пример меню на неделю для ребенка

Рыба должна быть нежирная – хек, минтай, треска, если красная – то горбуша. Употреблять запеченное мясо птицы или телятины. Молочная продукция должна быть до 3% жирности. Хлеб – цельнозерновой, без дрожжей.

А хлебцы можно все, кроме кукурузных и рисовых. Супы можно готовить с добавлением специй и учетом вкусовых предпочтений ребенка, в салаты добавлять 2-3 чайные ложки разного масла. Ужинать нужно за 3 часа до сна.

1 день

Завтрак. Омлет из двух яиц, 2 небольших свежих огурца или 1 соленый, 2 хлебца и половинка банана.

Перекус. 250 мл йогурта без наполнителей, половинка банана.

Обед. 180 г тушеной рыбы, 100 г салата из свеклы, 2 хлебца, 1 апельсин.

Перекус. 250 мл йогурта без наполнителей, половинка банана.

Ужин. Обычная порция овощного супа с 100 г мяса, 30 г хлеба, 1 яблоко.

2 день

Завтрак. 150 г домашних сырников, 100 мл йогурта, 1 яблоко.

Перекус. 30 г сыра моцарелла.

Обед. 120 г печеных котлет, 180 г овощного салата, 2 хлебца, чай, 1 яблоко.

Перекус. 30 г сыра моцарелла.

Ужин. Омлет из двух яиц и четырех шампиньонов, одним помидором, 1 хлебец, 2 мандаринки.

3 день

Завтрак. 140 г кисломолочного творога с 3 ст. ложками йогурта, половинка банана.

Перекус. 250 мл кефира, половинка банана.

Обед. 120 г печеной курицы, 170 г брокколи, приготовленных на пару, 2 хлебца, 1 яблоко.

Перекус. 250 мл кефира, половинка банана.

Ужин. Суп овощной с 100 г фрикаделек, 30 гр хлеба, 1 киви.

4 день

Завтрак. 2 хлебца, тонко смазанных консервированным тунцом, 1 вареное яйцо, 1 яблоко.

Перекус. 200 мл ряженки, 2 киви.

Обед. 120 г печеных котлет, 100 г салата из свеклы, 2 хлебца, 2 киви.

Перекус. 200 мл ряженки, половинка банана.

Ужин. Суп овощной с 170 г рыбы, 30 г хлеба, 1 яблоко.

5 день

Завтрак. Салат – одно вареное яйцо, 40 г тунца, помидор, зелень, заправленные растительным маслом, 1 хлебец.

Перекус. 200 мл ряженки, половинка банана.

Обед. 120 г печеных котлет, 200 г тушеного или печеного кабачка, 2 хлебца.

Перекус. 200 мл ряженки, половинка банана.

Ужин. 150 г домашних сырников, 250 мл йогурта, 1 яблоко.

6 день

Завтрак. Омлет из двух яиц, 100 г салата из свеклы, 1 яблоко.

Перекус. Две мандаринки.

Обед. 100 г печеных котлет, 150 г брокколи на пару, 2 хлебца, 2 киви.

Перекус. 2 мандаринки.

Ужин. 120 г запеченного мяса, 170 г овощей, 2 хлебца, 1 яблоко.

7 день

Завтрак. 150 г кисломолочного творога с добавлением трех столовых ложек йогурта, половинка банана.

Перекус. 250 мл ряженки, 1 яблоко.

Обед. 160 г печеной рыбы, 160 г овощного салата, 2 хлебца, 1 яблоко.

Перекус. 250 мл ряженки, 1 яблоко.

Ужин. 150 г печеной тыквы, 100 г печеного мяса, 30 г хлеба, половинка банана.

При этом каждый день нужно выпивать 2-2,5 л воды.

При соблюдении такой диеты в неделю можно сбросить от 500 г до 1 кг лишнего веса.