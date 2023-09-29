Чего только не придумывают родители, чтобы заставить своих детей чистить зубы: зубные пасты со вкусом жевательной резинки, поющие щетки, звуковые таймеры и тому подобное.

Ведь если не контролировать этот процесс, малыши обычно просто играют перед зеркалом. Но найден самый эффективный способ, который бездоказно действует абсолютно на всех детей — деньги.

Действенным лайфхаком поделилась мама двоих детей на американском форуме Reddit. Она рассказала, что зубная фея платит деньги в зависимости от качества гигиены.

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И теперь дочери никогда не забывают чистить зубки. Такой метод намного дешевле, чем лечить зубы из-за кариеса или других заболеваний.

— Зубы стоят дороже, — прокомментировал один из родителей и вспомнил, как ребенок получал по $50 только за то, что дважды в день чистил зубы щеткой и пользовался нитью с фтором.

Другие пользователи дали еще советы. Например, добавлять фидбек в виде заметок с впечатлениями зубной феи от чистых зубов, поощрять малышей вместо долларов сундуком с сокровищами и позволять выбирать из него приз. Или вызывать зубного гоблина, если состояние зубов неудовлетворительное.

— Я сказал своим детям, что зубная фея не может принять зубы с кариозными полостями, в таких случаях она зовет зубного гоблина. Стоматолог очень удивился, когда услышал от них это.

Подобные лайфхаки помогают и взрослым, и детям.

Источник:: NY post