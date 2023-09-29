Чого тільки не вигадують батьки, аби примусити своїх дітей чистити зуби: зубні пасти зі смаком жувальної гумки, щітки, що співають, звукові таймери тощо.

Адже якщо не контролювати цей процес, малюки зазвичай просто бавляться перед дзеркалом. Але знайдено найефективніший спосіб, який діє абсолютно на всіх дітей – гроші.

Дієвим лайфхаком поділилася мама двох дітей на американському форумі Reddit. Вона розповіла, що зубна фея платить гроші залежно від якості гігієни.

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Тож тепер доньки ніколи не забувають чистити зубки. Такий метод набагато дешевший, ніж лікувати зуби через карієс або інші захворювання.

– Зуби коштують більше, – прокоментував один з батьків та згадав, як дитина отримувала по $50 лише за те, що двічі на день чистила зуби щіткою та користувалася ниткою з фтором.

Інші користувачі надали ще порад. Наприклад, додавати фідбек у вигляді нотаток із враженнями зубної феї від чистих зубів, заохочувати малечу замість доларів скринею зі скарбам та дозволяти вибирати з неї приз. Або викликати зубного гобліна, якщо стан зубів незадовільний.

– Я сказав своїм дітям, що зубна фея не може прийняти зуби з каріозними порожнинами, у таких випадках вона кличе зубного гобліна. Стоматолог дуже здивувався, коли почув про це.

Тож подібні лайфхаки допомагають і дорослим, і дітям.

Джерело: NY post