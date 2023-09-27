Команда вчених з Японії під керівництвом фармацевтичного стартапу Toregem Biopharma Co. розробляє препарат, призначений для стимуляції росту нових зубів.

Засіб планують вивести на ринок приблизно до 2030 року.

Очікується, що команда вчених розпочне клінічні випробування препарату на здорових дорослих влітку 2024 року, з метою підтвердити його безпеку та ефективність.

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Більшість людей мають так звані зубні зачатки, які можуть стати новими зубами, додатково до молочних і постійних зубів. Однак зазвичай вони не розвиваються та зникають.

Команда вчених розробляє препарат-антитіло, яке пригнічує білок, відповідальний за зупинку росту зубів.

Препарат також впливає на нирки та стимулює їх зростання.

У 2018 році цей метод був успішно випробуваний на тхорах, у яких і молочні і постійні зуби подібні до людських. Результатом тестування був ріст нових зубів.

Команда планує проведення клінічних випробувань препарату з 2025 року для дітей віком від 2 до 6 років, які страждають від анодонтії, або народилися без деяких або всіх постійних зубів.

Дітям буде введена одна доза препарату для стимуляції росту зубів.

Можливо, цей препарат використовуватиметься у майбутньому для дорослих, які втратили зуби через карієс.

Джерело: Kyodo News