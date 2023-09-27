Команда ученых из Японии под руководством фармацевтического стартапа Toregem Biopharma Co. разрабатывает препарат, предназначенный для стимуляции роста новых зубов.

Средство планируют вывести на рынок примерно к 2030 году.

Ожидается, что команда ученых начнет клинические испытания препарата на здоровых взрослых летом 2024 года, с целью подтвердить его безопасность и эффективность.

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Большинство людей имеют так называемые зубные зачатки, которые могут стать новыми зубами, дополнительно к молочным и постоянным зубам. Однако обычно они не развиваются и исчезают.

Команда ученых разрабатывает препарат-антитело, которое подавляет белок, ответственный за остановку роста зубов.

Препарат также влияет на почки и стимулирует их рост.

В 2018 году этот метод был успешно испытан на хорьках, у которых и молочные и постоянные зубы подобны человеческим. Результатом тестирования был рост новых зубов.

Команда планирует проведение клинических испытаний препарата с 2025 года для детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые страдают от анодонтии, или родились без некоторых или всех постоянных зубов.

Детям будет введена одна доза препарата для стимуляции роста зубов.

Возможно, этот препарат будет использоваться в будущем для взрослых, которые потеряли зубы из-за кариеса.

Источник: Kyodo News