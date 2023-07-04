Препарат был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Идея выращивания новых зубов — без штифтов и имплантов — мечта каждого человека, который хоть раз терял зубы. Над реализацией этой мечты своих пациентов работали и стоматологи.

Ведь, если в природе, к примеру, акулы и аллигаторы умеют отращивать утраченные зубы, то, возможно, людям это тоже удастся.

Наиболее успешными в своих поисках оказались японцы.

Ведущий автор исследования и заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в больнице Медицинского исследовательского института Китано Кацу Такахаши считает, что люди могут, при определенных условиях, вырастить зубной ряд третьего поколения.

Сперва Такахаши занялся изучением генов у мышей. Предыдущие исследования уже показали, что удаление некоторых генов приводит к тому, что у грызунов вырастает меньше зубов, чем положено. После этого ученые задумались, а можно ли попробовать генетически изменить мышей, чтобы у них, наоборот, вырастало больше зубов.

Такахаши и его команда сосредоточились на белке под названием USAG-1, который, очевидно, препятствует росту новых зубов. Следовательно, блокирование этого белка позволяет расти дополнительным зубам.

Такахаши смог нейтрализовать USAG-1 и разработал первое в мире средство для восстановления зубов.

Конечно, мыши — не люди, но ученые настроены оптимистично.

Согласно графику команды, исследования безопасности препарата, нейтрализующего специфический белок, должны закончиться к 2025 году, а тест на эффективность и оптимальную дозу — к 2028 году.

Если все пойдет по плану, то к 2029 году команда сможет провести масштабные клинические испытания.

Таким образом, к концу этого десятилетия у людей могут появиться первые лекарства, позволяющие вырастить новые зубы.

— Сначала препарат будет назначаться людям, страдающим от генетического заболевания — анодонтии, при котором не растут некоторые зубы, — объясняет исследователь.

В случае успеха, его может быть использован во всех видах стоматологического лечения.

Источник: ZME Science