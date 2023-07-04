Препарат був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Ідея вирощування нових зубів — без штифтів та імплантів – мрія кожної людини, яка хоч раз втрачала зуби. Над реалізацією цієї мрії своїх пацієнтів працювали і стоматологи.

Адже, якщо в природі, приміром, акули і алігатори уміють відрощувати втрачені зуби, то, можливо, людям це теж вдасться.

Найуспішнішими у своїх пошуках виявилися японці.

Провідний автор дослідження і завідувач відділення стоматології та щелепно-лицьової хірургії в лікарні Медичного дослідницького інституту Кітано Кацу Такахаші вважає, що люди за певних умов можуть виростити зубний ряд третього покоління.

Спершу Такахаші зайнявся вивченням генів у мишей. Попередні дослідження вже показали, що видалення деяких генів призводить до того, що у гризунів виростає менше зубів, ніж належить. Після цього вчені задумалися, як генетично змінити мишей, щоб у них, навпаки, виростало більше зубів.

Такахаші та його команда зосередилися на білку під назвою USAG-1, який, вочевидь, перешкоджає росту нових зубів. Отже, блокування цього білка дає змогу збільшити їхню кількість.

Такахаші зміг нейтралізувати USAG-1 і розробив перший у світі засіб для відновлення зубів.

Звичайно, миші – не люди, але вчені налаштовані оптимістично.

Згідно з графіком команди, дослідження безпеки препарату, що нейтралізуватиме специфічний білок, мають закінчитися до 2025 року, а тест на ефективність і оптимальну дозу — до 2028 року.

Якщо все піде за планом, то до 2029 року команда зможе провести масштабні клінічні випробування.

Отже, до кінця цього десятиліття у людей можуть з’явитися перші ліки, що дають змогу виростити нові зуби.

– Спочатку препарат призначатиметься для людей, які страждають від генетичного захворювання – анодонтії, при якому не ростуть деякі зуби, – пояснює дослідник.

У разі успіху його можна буде використовувати у всіх видах стоматологічного лікування.

Джерело: ZME Science