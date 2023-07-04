Препарат був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.
Ідея вирощування нових зубів — без штифтів та імплантів – мрія кожної людини, яка хоч раз втрачала зуби. Над реалізацією цієї мрії своїх пацієнтів працювали і стоматологи.
Адже, якщо в природі, приміром, акули і алігатори уміють відрощувати втрачені зуби, то, можливо, людям це теж вдасться.
Найуспішнішими у своїх пошуках виявилися японці.
Провідний автор дослідження і завідувач відділення стоматології та щелепно-лицьової хірургії в лікарні Медичного дослідницького інституту Кітано Кацу Такахаші вважає, що люди за певних умов можуть виростити зубний ряд третього покоління.
Спершу Такахаші зайнявся вивченням генів у мишей. Попередні дослідження вже показали, що видалення деяких генів призводить до того, що у гризунів виростає менше зубів, ніж належить. Після цього вчені задумалися, як генетично змінити мишей, щоб у них, навпаки, виростало більше зубів.
Такахаші та його команда зосередилися на білку під назвою USAG-1, який, вочевидь, перешкоджає росту нових зубів. Отже, блокування цього білка дає змогу збільшити їхню кількість.
Такахаші зміг нейтралізувати USAG-1 і розробив перший у світі засіб для відновлення зубів.
Звичайно, миші – не люди, але вчені налаштовані оптимістично.
Згідно з графіком команди, дослідження безпеки препарату, що нейтралізуватиме специфічний білок, мають закінчитися до 2025 року, а тест на ефективність і оптимальну дозу — до 2028 року.
Якщо все піде за планом, то до 2029 року команда зможе провести масштабні клінічні випробування.
Отже, до кінця цього десятиліття у людей можуть з’явитися перші ліки, що дають змогу виростити нові зуби.
– Спочатку препарат призначатиметься для людей, які страждають від генетичного захворювання – анодонтії, при якому не ростуть деякі зуби, – пояснює дослідник.
У разі успіху його можна буде використовувати у всіх видах стоматологічного лікування.
Джерело: ZME Science