У Луїзи Купер із Редінга діагностували рідкісне захворювання – гіперемезис вагітних.

Через хворобу вона була прикута до ліжка і втратила перший зуб через 16 тижнів після початку першої вагітності. А через шість місяців після народження первістка довелося розлучитися з усіма зубами.

Зубна емаль і корені були пошкоджені кислотою, яка виділялася з блювотою під час токсикозу.

Причому токсикоз у неї був настільки болісним, що довелося залишити роботу нянею на гірськолижному курорті у Франції і повернутися додому до Великої Британії.

– Блювота була настільки сильною і частою, що я не могла навіть перепочити, – розповідає Луїза.

I had ALL my teeth removed after vomiting so much while pregnant https://t.co/qYjfvIabqy via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) June 30, 2023

Після встановлення діагнозу Луїза поцікавилась, чому виник цей стан і що його викликало.

Однозначної відповіді немає. Деякі експерти вважають, що це може бути пов’язано зі змінами рівня гормонів під час вагітності. Крім того, є свідчення, що це спадкове захворювання.

Через шість місяців після народження сина Закарі, якому зараз п’ять років, Луїзі Купер видалили усі зуби.

Відтоді в неї народилося ще двоє дітей – Оллі, якому зараз три роки, та Оклі, 11 місяців.

Мама трьох дітей додала, що під час кожної вагітності страждала від токсичної блювоти.

За її словами, лише з народженням третьої дитини, тобто через п’ять років після встановлення діагнозу, вона змирилася з втратою зубів.

– Зараз у мене зубні протези, але носити їх не дуже зручно, бо вони косметичні, – нарікає жінка.

Що таке гіперемезис вагітних

Hyperemesis gravidarum (HG) – це стан, який спричиняє постійне та рясне блювання під час вагітності.

Хворі не в змозі їсти і пити, що впливає на їхнє повсякденне життя.

Малоймовірно, що це завдасть шкоди дитині, але якщо блювання призводить до втрати кілограмів під час вагітності, існує підвищений ризик того, що дитина народиться з низькою вагою.

Гіперемезис відрізняється від нудоти вагітних, яку часто називають ранковою і яка є нормальним явищем. На неї страждають вісім із десяти вагітних жінок. У більшості це припиняється приблизно на 16-20 тижні.

Джерело: Daily Mail