У Луїзи Купер із Редінга діагностували рідкісне захворювання – гіперемезис вагітних.

Через хворобу вона була прикута до ліжка і втратила перший зуб через 16 тижнів після початку першої вагітності. А через шість місяців після народження первістка довелося розлучитися з усіма зубами.

Зубна емаль і корені були пошкоджені кислотою, яка виділялася з блювотою під час токсикозу.

Причому токсикоз у неї був настільки болісним, що довелося залишити роботу нянею на гірськолижному курорті у Франції і повернутися додому до Великої Британії.

