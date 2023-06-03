Російське вторгнення в Україну завдало значної шкоди цивільному населенню загалом, а через те, що бойові дії затягуються, вагітним жінкам доводиться стикатися з найважчими випробуваннями.

Для вагітних українок стрес може бути особливо небезпечним, лікарі та співробітники лікарень попереджають про різке збільшення проблем зі здоров’ям у матерів, зокрема, з передчасними пологами.

Після більш ніж року війни офіційна статистика щодо материнського здоров’я в Україні мізерна.

Цифри про передчасні пологи, наприклад, можуть увести в оману, тому що дуже багато вагітних жінок, особливо з проблемами зі здоров’ям, були евакуйовані в інші країни після початку російського вторгнення.

Але лікарі в кількох інтерв’ю, особливо в районах, близьких до бойових дій, повідомляють про підвищені показники передчасних пологів, ускладнень і збільшення кількості випадків кесаревого розтину.

Протягом семи місяців Аміна насолоджувалася щасливою і здоровою вагітністю. Потім одного лютневого ранку минулого року прогриміли вибухи в місті, де вона жила, неподалік Миколаєва.

Війна почалася.

Аміна Цой, якій тоді було 20 років, уникла бомбардувань і, здавалося б, не постраждала. Але в наступні дні вона втратила зір на одне око і набрала майже 6 з половиною кг через затримку води.

Після екстреного кесаревого розтину їй знадобилися два переливання крові. Її двійнята народилися на шість тижнів раніше терміну, потім чіплялися за життя в інкубаторах.

За кілька місяців Аліна Цой із доньками повернулася в Україну, щоб бути ближче до чоловіка. Дівчатка здорові, але відстають від нормальних для свого віку показників росту та розвитку.

Війна перетворила її вагітність із радісної події на подію, яку вона воліла б забути.

Діти, народжені раніше терміну, більш схильні до розвитку респіраторних, неврологічних і травних ускладнень. Вони можуть мати серйозні проблеми з фізичним і психічним здоров’ям.

– Та й перебіг вагітності став важчим, – розказує Людмила Солоджук, головний лікар однієї з лікарень у Миколаєві.

Зазвичай народження нової людини – це щастя, а зараз – тривога. Лікарка Солоджук розповіла, що медичний персонал пробує відволікти пацієнток від жорстоких звуків війни зовні.

– Ми говоримо їм, що обстріл – це феєрверк на честь народження їхніх дітей, – каже Людмила Солоджук.

Джерело: NYT