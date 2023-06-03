Российское вторжение в Украину нанесло значительный ущерб гражданскому населению в целом, а из-за того, что боевые действия затягиваются, беременным женщинам приходится сталкиваться с тяжелыми испытаниями.

Для беременных украинок стресс может быть особенно опасным, врачи и сотрудники больниц предупреждают о резком увеличении проблем со здоровьем у матерей, в частности, таких, как преждевременные роды.

После более чем года войны официальная статистика по материнскому здоровью в Украине скудная.

Цифры о преждевременных родах, например, могут ввести в заблуждение, потому что очень много беременных женщин, особенно с проблемами со здоровьем, были эвакуированы в другие страны после начала российского вторжения.

Но врачи в нескольких интервью, особенно в районах, близких к боевым действиям, сообщают о повышенных показателях преждевременных родов, осложнений и увеличении количества случаев кесарева сечения.

В течение семи месяцев Амина наслаждалась счастливой и здоровой беременностью. Затем одним февральским утром прошлого года прогремели взрывы в городе, где она жила, неподалеку от Николаева.

Война началась.

Амина Цой, которой тогда было 20 лет, избежала бомбежек и, казалось бы, не пострадала. Но в последующие дни она потеряла зрение на один глаз и набрала почти 6 с половиной кг из-за задержки воды.

После экстренного кесарева сечения ей понадобились два переливания крови. Ее двойняшки родились на шесть недель раньше срока, потом цеплялись за жизнь в инкубаторах.

Через несколько месяцев Алина Цой с дочками вернулась в Украину, чтобы быть ближе к мужу. Девочки здоровы, но отстают от нормальных для своего возраста показателей роста и развития.

Война превратила ее беременность из радостного события в событие, которое она предпочла бы забыть.

Дети, рожденные раньше срока, более склонны к развитию респираторных, неврологических и пищеварительных осложнений. Они могут иметь серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем.

— Да и течение беременности стало тяжелее, — рассказывает Людмила Солоджук, главный врач одной из больниц в Николаеве.

Обычно рождение нового человека — это счастье, а сейчас — тревога. Врач Солоджук рассказала, что медицинский персонал пробует отвлечь пациентов от жестоких звуков войны снаружи.

— Мы говорим им, что обстрел — это фейерверк в честь рождения их детей, — говорит Людмила Солоджук.

Источник: NYT