Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматед выходили новорожденную девочку, которая появилась на свет раньше времени и с тяжелой патологией кишечника — некротизирующим энтероколитом (НЭК).

Об этом сотрудники больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Маленькая Эльвира родилась с весом 970 граммов на 28 неделе беременности мамы. На 12 день после рождения ее госпитализировали во Охматед Львова, — пишут медики.

По их словам, ребенок появился на свет с диагнозом некротизирующий энтероколит (НЭК). Это заболевание — следствие тяжелого поражения незрелого кишечника, вызываемое сочетанным действием нескольких потенциально вредных факторов.

Через несколько часов после появления первых клинических симптомов патология может быстро прогрессировать с развитием некроза кишечника, шока и смерти.

Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Галина Заремба, НЭК считают наиболее распространенным тяжелым поражением желудочно-кишечного тракта у преждевременно рожденных младенцев.

Несмотря на многочисленные исследования, причины НЭК остается неизвестными. Есть несколько стадий этого диагноза.

— Этого ребенка нам удалось пролечить консервативно, без оперативного вмешательства, — сообщила врач.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, развивается и отлично набирает вес. Медики поддерживают связь младенца с мамой. Малышка находится под наблюдением у офтальмолога и периодически посещает катамнестический кабинет.

Фото: ЛОДКБ Охматдет