Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виходили новонароджену дівчинку, яка з’явилася на світ завчасно і з важкою патологією кишківника – некротизуючим ентероколітом (НЕК).
Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.
– Маленька Ельвіра народилася з вагою 970 грамів на 28 тижні вагітності мами. На 12 день після народження її госпіталізували в Охматед Львова, – пишуть медики.
За їхніми словами, дитина з’явилася на світ із діагнозом некротизуючий ентероколіт (НЕК). Це захворювання – наслідок важкого ураження незрілого кишківника, що спричиняється поєднаною дією кількох потенційно шкідливих чинників.
Через кілька годин після появи перших клінічних симптомів патологія може швидко прогресувати з розвитком некрозу кишківника, шоку та смерті.
Як розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба, НЕК вважають найпоширенішим важким ураженням шлунково-кишкового тракту в передчасно народжених немовлят.
Незважаючи на численні дослідження, причини НЕК залишається невідомими. Є кілька стадій цього діагнозу.
– Цю дитину нам вдалося пролікувати консервативно, без оперативного втручання, – повідомила лікарка.
Наразі дівчинка почувається добре, розвивається і відмінно набирає вагу. Медики підтримують зв’язок немовляти з мамою. Дівчинка перебуває під наглядом в офтальмолога і періодично відвідує катамнестичний кабінет.
Фото: ЛОДКЛ Охматдит