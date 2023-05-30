Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит виходили новонароджену дівчинку, яка з’явилася на світ завчасно і з важкою патологією кишківника – некротизуючим ентероколітом (НЕК).

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Маленька Ельвіра народилася з вагою 970 грамів на 28 тижні вагітності мами. На 12 день після народження її госпіталізували в Охматед Львова, – пишуть медики.

За їхніми словами, дитина з’явилася на світ із діагнозом некротизуючий ентероколіт (НЕК). Це захворювання – наслідок важкого ураження незрілого кишківника, що спричиняється поєднаною дією кількох потенційно шкідливих чинників.

Через кілька годин після появи перших клінічних симптомів патологія може швидко прогресувати з розвитком некрозу кишківника, шоку та смерті.

Як розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба, НЕК вважають найпоширенішим важким ураженням шлунково-кишкового тракту в передчасно народжених немовлят.

Незважаючи на численні дослідження, причини НЕК залишається невідомими. Є кілька стадій цього діагнозу.

– Цю дитину нам вдалося пролікувати консервативно, без оперативного втручання, – повідомила лікарка.

Наразі дівчинка почувається добре, розвивається і відмінно набирає вагу. Медики підтримують зв’язок немовляти з мамою. Дівчинка перебуває під наглядом в офтальмолога і періодично відвідує катамнестичний кабінет.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит