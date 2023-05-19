Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Гігантська пухлина черевної порожнини: У Львові врятували новонароджену дівчинку

19 Травня 2023, 13:42
Валентина Андрейко журналістка
операція

У львівському Охматдиті лапароскопічно прооперували новонароджену дівчинку. У немовляти була гігантська кіста черевної порожнини.

Кісту дитини помітили під час проведення УЗД ще під час вагітності мами. Сім’я із Закарпаття прийняла рішення народжувати у пологовому Львова й одразу везти немовля до медиків Охматдиту.

І це було правильне рішення. Одразу після народження маля госпіталізували до реанімації новонароджених та прооперували.

– Ми зробили дитинці операцію лапароскопічно, через три проколи у животику. Прибрали кісту. Вона була розміром до 10 сантиметрів, – розповів медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований.

Пухлина спричиняла проблеми із диханням, травним трактом і сечовидільною системою дівчинки.

Застосування лапароскопічного методу в хірургії новонароджених – рідкість. Але професійна команда лікарів пішла на цей крок.

Вже на 5-й день після операції дитинку разом із батьками виписали з дитячої лікарні.

Читайте також:
ДніпроНовонароджена дівчинка з Бахмута вагою 770 г: маленьку виходжують у Дніпрі

Джерело і фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит

Теги
Львів новонароджені Охматдит
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь