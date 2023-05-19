У львівському Охматдиті лапароскопічно прооперували новонароджену дівчинку. У немовляти була гігантська кіста черевної порожнини.

Кісту дитини помітили під час проведення УЗД ще під час вагітності мами. Сім’я із Закарпаття прийняла рішення народжувати у пологовому Львова й одразу везти немовля до медиків Охматдиту.

І це було правильне рішення. Одразу після народження маля госпіталізували до реанімації новонароджених та прооперували.

– Ми зробили дитинці операцію лапароскопічно, через три проколи у животику. Прибрали кісту. Вона була розміром до 10 сантиметрів, – розповів медичний директор з хірургічної роботи Богдан Мальований.

Пухлина спричиняла проблеми із диханням, травним трактом і сечовидільною системою дівчинки.

Застосування лапароскопічного методу в хірургії новонароджених – рідкість. Але професійна команда лікарів пішла на цей крок.

Вже на 5-й день після операції дитинку разом із батьками виписали з дитячої лікарні.

Джерело і фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит