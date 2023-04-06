У Дніпрі в Обласній лікарні ім. І.І. Мечникова народилася дитина вагою 770 г. Лікарі роблять все можливе, щоб вона вижила, адже вона з Бахмута – справжньої української фортеці, де кожного дня йдуть запеклі бої.

– З моєю дитиною все буде добре, – каже її мама Олександра.

Майже рік прожила вона з маленькою дитиною в підвалі та ще й вагітна другою.

Сотні пострілів гармат, гул літаків над головою. Бомби, міни, снаряди падали так близько, що сім’я, щоб вижити, наважилася залишити все і виїхати. Діставалися до Дніпра попутками.

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Жінці дорогою стало зле, попросила, щоб довезли до Мечникова.

Консиліум вирішив: не гаючи часу – в операційну.

Так на світ з’явилася маленька україночка вагою 770 г і зростом 33 см, яка стала улюбленицею великого героїчного колективу.

Молода лікарка-неонатолог Тетяна Суліна майже повністю поки що заміняє маму. Доглядає, лікує, не залишає навіть на хвилину.

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У мами Олександри сум та хвилювання в очах, але все ж таки вона вірить у краще. Хоче жити в своєму українському Бахмуті, який дуже любить, і мати щастя без війни та сліз…

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко