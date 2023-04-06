В Днепре в областной больнице им. И.И. Мечникова родился ребенок весом 770 г. Врачи делают все возможное, чтобы он выжил, ведь он из Бахмута — настоящей украинской крепости, где каждый день идут ожесточенные бои.

– С моим ребенком все будет хорошо, – говорит ее мама Александра.

Почти год прожила она с маленьким ребенком в подвале, да еще и беременная вторым.

Сотни выстрелов орудий, гул самолетов над головой. Бомбы, мины, снаряды падали так близко, что семья, чтобы выжить, решилась оставить все и уехать. Добирались до Днепра попутками.

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Женщине по дороге стало плохо, попросила, чтобы довезли до Мечникова.

Консилиум решил: не тратя времени – в операционную.

Так на свет появилась маленькая украиночка весом 770 г и ростом 33 см, которая стала любимицей большого героического коллектива.

Молодой врач-неонатолог Татьяна Сулина почти полностью пока заменяет маму. Ухаживает, лечит, не оставляет даже на минуту.

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У мамы Александры грусть и волнение в глазах, но все же она верит в лучшее. Хочет жить в своем украинском Бахмуте, очень любящем, и иметь счастье без войны и слез…

Источник: Сергей Риженко

Фото: Сергей Риженко