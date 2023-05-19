Во львовском Охматдете лапароскопически прооперировали новорожденную девочку. У младенца была гигантская киста брюшной полости.

Кисту ребенка заметили во время проведения УЗИ еще во время беременности мамы. Семья из Закарпатья приняла решение рожать в роддоме Львова и сразу везти младенца к медикам Охматдета.

И это было правильное решение. Сразу после рождения малышку госпитализировали в реанимацию новорожденных и прооперировали.

— Мы сделали ребенку операцию лапароскопически через три прокола в животике. Забрали кисту. Она была размером до 10 сантиметров, — рассказал медицинский директор по хирургической работе Богдан Малеваный.

Опухоль вызывала проблемы с дыханием, пищеварительным трактом и мочевыделительной системой девочки.

Применение лапароскопического метода в хирургии новорожденных — редкость. Но профессиональная команда врачей пошла на этот шаг.

Уже на 5-й день после операции ребенок вместе с родителями был выписан из детской больницы.

Источник и фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит