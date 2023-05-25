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Отит дал тяжелое осложнение на мозг: во Львове спасли 7-летнюю девочку

25 мая 2023, 15:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Depositphotos

Специалисты Львовской клинической детской больницы Охматдет спасли 7-летнюю девочку с тяжелым осложнением после перенесенного воспаления уха — отита.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Это было очень стремительное осложнение отита. Гной из уха пошел в мозг. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Дальше кома. Девочку сразу госпитализировали в реанимацию в Дрогобыче, — рассказывает руководитель клиники детской оториноларингологии Охматдета Федор Юрочко.

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Через несколько дней девочку из Дрогобыча перевели во Львов, в реанимацию Охматдета, где команда реаниматологов стабилизировала состояние ребенка. А отоларингологи сразу провели операцию по устранению очага инфекции в ухе.

По словам медиков, ребенок быстро начал поправляться. Буквально через несколько дней девочку перевели из реанимации в ЛОР-отделение. С ней уже начали раннюю реабилитацию. Еще какое-то время ребенок проведет в больнице.

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Львов Менингит Операция Охматдит
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