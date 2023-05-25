Фахівці Львівської клінічної дитячої лікарні Охматдит врятували 7-річну дівчинку з важким ускладненням після перенесеного запалення вуха — отиту.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Це було дуже стрімке ускладнення отиту. Гній із вуха пішов у мозок. Дитина втратила свідомість, почалися судоми. Далі кома. Дівчинку одразу госпіталізували в реанімацію в Дрогобичі, – розповідає керівник клініки дитячої оториноларингології Охматдиту Федір Юрочко.

Через кілька днів дівчинку з Дрогобича перевели до Львова, в реанімацію Охматдиту, де команда реаніматологів стабілізувала стан дитини. А отоларингологи одразу провели операцію з усунення вогнища інфекції у вусі.

За словами медиків, дитина швидко почала одужувати. Буквально за кілька днів дівчинку перевели з реанімації до ЛОР-відділення. З нею вже почали ранню реабілітацію. Ще якийсь час дитина проведе в лікарні.