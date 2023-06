У Луизы Купер из Рединга диагностирова редкое заболевание — гиперемезис беременных.

Из-за болезни она была прикована к постели и потеряла первый зуб через 16 недель после начала первой беременности. А через шесть месяцев после рождения первенца пришлось расстаться со всеми зубами.

Зубная эмаль и корни были повреждены кислотой, которая выделялась со рвотой во время токсикоза.

Причем, токсикоз у нее был настолько болезненным, что пришлось оставить работу няней на горнолыжном курорте во Франции и вернуться домой, в Великобританию.

От повреждения кислотой рвоты начали выпадать зубы. А женщина от слабости уже не могла ходить.

I had ALL my teeth removed after vomiting so much while pregnant https://t.co/qYjfvIabqy via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) June 30, 2023