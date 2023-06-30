У Луизы Купер из Рединга диагностирова редкое заболевание — гиперемезис беременных.

Из-за болезни она была прикована к постели и потеряла первый зуб через 16 недель после начала первой беременности. А через шесть месяцев после рождения первенца пришлось расстаться со всеми зубами.

Зубная эмаль и корни были повреждены кислотой, которая выделялась со рвотой во время токсикоза.

Причем, токсикоз у нее был настолько болезненным, что пришлось оставить работу няней на горнолыжном курорте во Франции и вернуться домой, в Великобританию.

— Рвота была настолько сильной и частой, что я не могла даже передохнуть, — рассказывает Луиза.

От повреждения кислотой рвоты начали выпадать зубы. А женщина от слабости уже не могла ходить.

I had ALL my teeth removed after vomiting so much while pregnant https://t.co/qYjfvIabqy via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) June 30, 2023

После постановки диагноза гиперемезис беременных, Луиза задалась вопросом, почему возникло это состояние и что его вызвало.

Однозначного ответа нет. Некоторые эксперты считают, что это может быть связано с изменениями уровня гормонов во время беременности. Кроме того, есть свидетельства, что гиперемезис — наследственное заболевание.

Через шесть месяцев после рождения сына Закари, которому сейчас пять лет, Луизе Купер удалили все зубы.

С тех пор у нее родилось еще двое детей — Олли, которому сейчас три года, и Окли, 11 месяцев.

Мама троих детей добавила, что во время каждой беременности страдала от токсичной рвоты.

По ее словам, только после рождения третьего ребенка, то есть, через пять лет после постановки диагноза, она смирилась с потерей зубов.

— Сейчас у меня зубные протезы, но носить их не очень удобно, так как они косметические, — сетует женщина.

Что такое гиперемезис беременных?

Hyperemesis gravidarum (HG) — это состояние, которое вызывает постоянную и обильную рвоту во время беременности.

Больные не в состоянии потреблять пищу или воду, что влияет на их повседневную жизнь.

Маловероятно, что это нанесет вред ребенку, но если рвота заставляет женщину худеть во время беременности, существует повышенный риск того, что ребенок родится с низким весом.

Гиперемезис отличается от тошноты беременных, которую часто называют утренней тошнотой, и которая является нормальным явлением. Ею страдают восемь из десяти беременных женщин. У большинства это прекращается примерно на 16-20 неделе.

Источник: Daily Mail