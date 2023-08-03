Высокая температура у ребенка — страшный сон для родителей. В панике родители часто используют не совсем корректные способы уменьшить лихорадку. Но всегда ли эта паника оправдана?
Факты ICTV узнавали, как помочь ребенку при высокой температуре и когда стоит паниковать. ⠀
Всегда ли температура – это плохо
Высокая температура у ребенка – это, в большинстве случаев, хорошо, так как она является побочным эффектом борьбы иммунитета с вирусом с перевесом в пользу иммунной системы.
Когда родители сбивают температуру раньше времени, они мешают иммунитету ребенка бороться с вирусом.
Когда нужно сбивать температуру
Врач-педиатр Татьяна Солонько отмечает, давать жаропонижающие препараты не нужно, если температура у малыша ниже 38 °C.
Если малыш активен и хорошо себя чувствует, тоже не стоит спешить снижать температуру.
Если ребенку явно плохо, стоит сбить температуру, чтобы дать организму передышку.
В общем, врачи отмечают, что детям до 3 месяцев нужно снижать температуру, начиная от 38 °C.
Как сбить температуру у ребенка народными методами
Чтобы снизить температуру тела, врач-педиатр советует обтирать малыша теплой водой без уксуса. Также можно облить теплой водой под душем!
На лоб можно положить полотенце, смоченное в теплой воде.
При этом важно, чтобы ребенок потел, а для этого ему нужно давать много жидкости.
- При высокой температуре нужно давать ребенку очень много пить. Если малыш не хочет есть, не заставляйте. Но давать жидкость нужно обязательно! Вода комнатной температуры каждые 5-10 минут поможет, - говорит Солонько.
Чем сбить температуру у ребенка, если народные методы не помогли
Можно дать ребенку жаропонижающее (Парацетамол или Ибупрофен), но при условии, что температура выше 38 °C.
Что касается дозировки, то она зависит от веса ребенка, поэтому, чтобы избежать передозировки, жаропонижающие средства должен назначать врач.
Какие лекарства нельзя давать ребенку
- Не стоит снижать температуру инъекциями анальгина с димедролом.
- Нельзя одновременно давать Парацетамол и Ибупрофен. Дождитесь, пока подействует препарат (это примерно через час).
- Панадол, Тайленол, Эфералган - это одинаковые лекарства с действующим веществом Парацетамол.
- Бофен, Арофен, Ибунорм, Имет, Нурофен, Ибупром - одинаковые лекарства с действующим веществом Ибупрофен.
- Ни в коем случае нельзя давать ребенку ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Кроме того, комплексные жаропонижающие препараты (в виде порошка) содержат высокие дозы парацетамола, которые являются токсичными для детей! Не давайте их своим детям! - добавляет педиатр.
Когда стоит паниковать и обращаться к врачу
- Если у ребенка младше 3 месяцев температура тела повысилась до 38 °C.
- Ребенок не реагирует на внешние факторы, не отвечает на вопросы.
- У ребенка тяжелое дыхание.
- Сыпь на туловище, особенно на бедрах в виде синюшных пятен.
- Наличие признаков обезвоживания: мало мочи, западает темечко, ребеночек почти не пьет, постоянно спит.
- Наличие судорог.