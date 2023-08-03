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Как сбить температуру у ребенка — объясняет педиатр
Дети

Как сбить температуру у ребенка — объясняет педиатр

3 августа 2023, 16:46 Владислава Ткаченко

Высокая температура у ребенка — страшный сон для родителей. В панике родители часто используют не совсем корректные способы уменьшить лихорадку. Но всегда ли эта паника оправдана?

Факты ICTV узнавали, как помочь ребенку при высокой температуре и когда стоит паниковать. ⠀

Всегда ли температура – это плохо

Высокая температура у ребенка – это, в большинстве случаев, хорошо, так как она является побочным эффектом борьбы иммунитета с вирусом с перевесом в пользу иммунной системы.

Когда родители сбивают температуру раньше времени, они мешают иммунитету ребенка бороться с вирусом. 

Когда нужно сбивать температуру

Врач-педиатр Татьяна Солонько отмечает, давать жаропонижающие препараты не нужно, если температура у малыша ниже 38 °C.

Если малыш активен и хорошо себя чувствует, тоже не стоит спешить снижать температуру.

Если ребенку явно плохо, стоит сбить температуру, чтобы дать организму передышку.

В общем, врачи отмечают, что детям до 3 месяцев нужно снижать температуру, начиная от 38 °C.

Как сбить температуру у ребенка народными методами

Чтобы снизить температуру тела, врач-педиатр советует обтирать малыша теплой водой без уксуса. Также можно облить теплой водой под душем!

На лоб можно положить полотенце, смоченное в теплой воде.

При этом важно, чтобы ребенок потел, а для этого ему нужно давать много жидкости.

- При высокой температуре нужно давать ребенку очень много пить. Если малыш не хочет есть, не заставляйте. Но давать жидкость нужно обязательно! Вода комнатной температуры каждые 5-10 минут поможет, - говорит Солонько.

Чем сбить температуру у ребенка, если народные методы не помогли

Можно дать ребенку жаропонижающее (Парацетамол или Ибупрофен), но при условии, что температура выше 38 °C.

Что касается дозировки, то она зависит от веса ребенка, поэтому, чтобы избежать передозировки, жаропонижающие средства должен назначать врач.

Какие лекарства нельзя давать ребенку

  1. Не стоит снижать температуру инъекциями анальгина с димедролом.
  2. Нельзя одновременно давать Парацетамол и Ибупрофен. Дождитесь, пока подействует препарат (это примерно через час).
  3. Панадол, Тайленол, Эфералган - это одинаковые лекарства с действующим веществом Парацетамол.
  4. Бофен, Арофен, Ибунорм, Имет, Нурофен, Ибупром - одинаковые лекарства с действующим веществом Ибупрофен.

- Ни в коем случае нельзя давать ребенку ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Кроме того, комплексные жаропонижающие препараты (в виде порошка) содержат высокие дозы парацетамола, которые являются токсичными для детей! Не давайте их своим детям! - добавляет педиатр.

Когда стоит паниковать и обращаться к врачу

  • Если у ребенка младше 3 месяцев температура тела повысилась до 38 °C.
  • Ребенок не реагирует на внешние факторы, не отвечает на вопросы.
  • У ребенка тяжелое дыхание.
  • Сыпь на туловище, особенно на бедрах в виде синюшных пятен.
  • Наличие признаков обезвоживания: мало мочи, западает темечко, ребеночек почти не пьет, постоянно спит.
  • Наличие судорог.

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