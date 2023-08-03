Высокая температура у ребенка — страшный сон для родителей. В панике родители часто используют не совсем корректные способы уменьшить лихорадку. Но всегда ли эта паника оправдана?

Факты ICTV узнавали, как помочь ребенку при высокой температуре и когда стоит паниковать. ⠀

Всегда ли температура – это плохо Высокая температура у ребенка – это, в большинстве случаев, хорошо, так как она является побочным эффектом борьбы иммунитета с вирусом с перевесом в пользу иммунной системы. Когда родители сбивают температуру раньше времени, они мешают иммунитету ребенка бороться с вирусом.

Когда нужно сбивать температуру Врач-педиатр Татьяна Солонько отмечает, давать жаропонижающие препараты не нужно, если температура у малыша ниже 38 °C. Если малыш активен и хорошо себя чувствует, тоже не стоит спешить снижать температуру. Если ребенку явно плохо, стоит сбить температуру, чтобы дать организму передышку. В общем, врачи отмечают, что детям до 3 месяцев нужно снижать температуру, начиная от 38 °C.

Как сбить температуру у ребенка народными методами Чтобы снизить температуру тела, врач-педиатр советует обтирать малыша теплой водой без уксуса. Также можно облить теплой водой под душем! На лоб можно положить полотенце, смоченное в теплой воде. При этом важно, чтобы ребенок потел, а для этого ему нужно давать много жидкости. - При высокой температуре нужно давать ребенку очень много пить. Если малыш не хочет есть, не заставляйте. Но давать жидкость нужно обязательно! Вода комнатной температуры каждые 5-10 минут поможет, - говорит Солонько.

Чем сбить температуру у ребенка, если народные методы не помогли Можно дать ребенку жаропонижающее (Парацетамол или Ибупрофен), но при условии, что температура выше 38 °C. Что касается дозировки, то она зависит от веса ребенка, поэтому, чтобы избежать передозировки, жаропонижающие средства должен назначать врач.

Какие лекарства нельзя давать ребенку Не стоит снижать температуру инъекциями анальгина с димедролом. Нельзя одновременно давать Парацетамол и Ибупрофен. Дождитесь, пока подействует препарат (это примерно через час). Панадол, Тайленол, Эфералган - это одинаковые лекарства с действующим веществом Парацетамол. Бофен, Арофен, Ибунорм, Имет, Нурофен, Ибупром - одинаковые лекарства с действующим веществом Ибупрофен. - Ни в коем случае нельзя давать ребенку ацетилсалициловую кислоту (аспирин). Кроме того, комплексные жаропонижающие препараты (в виде порошка) содержат высокие дозы парацетамола, которые являются токсичными для детей! Не давайте их своим детям! - добавляет педиатр.