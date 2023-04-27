Парацетамол – ліки з жарознижувальною та помірною знеболювальною дією.

Препарат приймають для швидкого полегшення болю, включно з головним, зубним болем, невралгією (біль при ураженні нервів), м’язовим, ревматичним болем, менструальним, болем при опіках чи травмах.

А от чи можна приймати парацетамол вагітним жінкам і в яких дозах, дізнавалися Факти ICTV.

Прийом парацетамолу під час вагітності – думка лікаря

Акушер-гінеколог та репродуктолог Наргіз Юсіфлі зазначає, що вживати парацетамол вагітним жінкам можна!

Також ліки не зашкодять жінкам, які годують малюків грудьми. Насправді парацетамол вважається найкращим знеболювальним і жарознижувальним препаратом.

– Дозування та режим прийому парацетамолу визначає лікар після знайомства з вагітною, збору анамнезу та визначення показів та виключення протипоказів до прийому, – додає лікар.

За словами Наргіз Юсіфлі, якщо ви вагітні, то парацетамол має бути першим болезаспокійливим препаратом. Адже ліки вважаються цілком безпечними в період вагітності.

– Парацетамол використовується епізодично та симптоматично. Наприклад, болить голова чи зуб – приймаємо, – додає лікар.

Також парацетамол можна приймати за підвищеної температури.

Але застосування цього препарату безконтрольно, без показань під час вагітності, може спричинити незначні порушення нейророзвитку, наприклад, синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ), розлад аутистичного спектра (ASD).

За словами акушер-гінеколога, дослідження з цього приводу ще тривають.

Дозування парацетамолу під час вагітності та побічні реакції

Вагітні можуть приймати звичайну дозу для дорослих: одна або дві таблетки по 500 мг до 4 разів на добу.

– Важливо дотримуватися інтервалів не менше від 4 годин між дозами та ніколи не перевищувати 4000 мг на день.

За словами акушер-гінеколога, парацетамол дуже рідко викликає побічні ефекти, крім того, вони неспецифічні. Якщо не перевищувати дозування, то все буде гаразд!

Якщо після прийому парацетамолу, ви почуваєтеся дивно, варто негайно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і гінекологом.