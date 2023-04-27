Парацетамол — лекарство с жаропонижающим и умеренным обезболивающим действием.

Препарат принимают для быстрого облегчения боли, включая головную, зубную боль, невралгии (боль при поражении нервов), мышечную, ревматическую боль, менструальную, боль при ожогах или травмах.

А вот можно ли принимать парацетамол беременным женщинам и в каких дозах, узнавали Факты ICTV.

Прием парацетамола во время беременности — мнение врача

Акушер-гинеколог и репродуктолог Наргиз Юсифли отмечает, что употреблять парацетамол беременным женщинам можно!

Также лекарство не навредит женщинам, кормящим малышей грудью. Фактически, парацетамол считается лучшим обезболивающим и жаропонижающим препаратом.

— Дозировку и режим приема парацетамола определяет врач после знакомства с беременной, сбора анамнеза и определения показаний и исключения противопоказаний к приему, — добавляет врач.

По словам Наргиз Юсифли, если вы беременны, то парацетамол должен быть первым болеутоляющим препаратом. Ведь лекарство считается вполне безопасным в период беременности.

— Парацетамол используется эпизодически и симптоматически. Например, болит голова или зуб — принимаем, — добавляет врач.

Также парацетамол можно принимать при повышенной температуре.

Но использование этого препарата неконтролируемым образом, без показаний во время беременности, может вызвать незначительные нарушения развития нервной системы, такие, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра (ASD).

По словам акушера-гинеколога, исследования по этому поводу еще продолжаются.

Дозировка парацетамола во время беременности и побочные реакции

Беременные могут принимать обычную дозу для взрослых: одна или две таблетки по 500 мг до 4 раз в сутки.

— Важно соблюдать интервалы не менее 4 часов между дозами и никогда не превышать 4000 мг в день.

По словам акушера-гинеколога, парацетамол очень редко вызывает побочные эффекты, кроме того, они неспецифичны. Если не превышать дозировку, то все будет в порядке!

Если после приема парацетамола, вы чувствуете себя странно, стоит немедленно проконсультироватся со своим семейным врачом и гинекологом.