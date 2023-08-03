Висока температура у дитини – страшний сон для батьків. У паніці вони часто використовують не зовсім коректні способи зменшити гарячку. Але чи завжди ця паніка виправдана?

Факти ICTV дізнавалися, як допомогти дитині при високій температурі та коли варто панікувати. ⠀

Чи завжди температура – це погано Висока температура у дитини – це переважно добре, оскільки це побічний ефект боротьби імунітету з вірусом з перевагою на користь імунної системи. Коли ж батьки збивають температуру завчасно, вони не дають імунітету дитини боротися з вірусом.

Коли потрібно збивати температуру Лікарка-педіатр Тетяна Солонько зазначає, давати жарознижувальні препарати не потрібно, якщо температура в малюка нижче 38 °C. Якщо малюк активний і добре себе почуває, теж не варто поспішати знижувати температуру. Якщо дитині явно погано, варто збити температуру, щоб дати організму перепочинок. Загалом, лікарі зазначають, що дітям до 3 місяців потрібно знижувати температуру, починаючи від 38 °C.

Як збити температуру у дитини народними методами Щоб знизити температуру тіла, лікарка-педіатр радить обтирати малюка теплою водою без оцту. Також можна облити теплою водою під душем! На лоб можна покласти рушник, змочений у теплій воді. Важливо, щоб дитина пітніла, а для цього їй потрібно давати багато рідини. - При високій температурі потрібно давати дитині дуже багато пити. Якщо малюк не хоче їсти, не змушуйте. Але давати рідину потрібно обов'язково! Вода кімнатної температури кожні 5-10 хв допоможе, - каже Солонько.

Чим збити температуру у дитини, якщо народні методи не допомогли Можна дати дитині жарознижувальне (Парацетамол чи Ібупрофен), але за умови, що температура понад 38 °C. Дозування залежить від ваги дитини, тому, щоб уникнути передозування, жарознижувальні засоби повинен призначати лікар.

Які ліки не можна давати дитині Не варто знижувати температуру інʼєкціями анальгіну з димедролом. Не можна одночасно давати Парацетамол та Ібупрофен. Дочекайтесь, поки подіє препарат (це приблизно через годину). Панадол, Тайленол, Ефералган - це однакові ліки з діючою речовиною Парацетамол. Бофен, Арофен, Ібунорм, Імет, Нурофен, Ібупром - однакові ліки з діючою речовиною Ібупрофен. - В жодному разі не можна давати дитині ацетилсаліцилову кислоту (аспірин). Крім того, комплексні жарознижувальні препарати (у вигляді порошку) містять високі дози парацетамолу, які є токсичними для дітей! Не давайте їх своїм дітям! - додає педіатр.