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Як збити температуру у дитини – пояснює педіатр
Діти

Як збити температуру у дитини – пояснює педіатр

3 Серпня 2023, 16:46 Владислава Ткаченко

Висока температура у дитини – страшний сон для батьків. У паніці вони часто використовують не зовсім коректні способи зменшити гарячку. Але чи завжди ця паніка виправдана?

Факти ICTV дізнавалися, як допомогти дитині при високій температурі та коли варто панікувати. ⠀

Чи завжди температура – це погано

Висока температура у дитини – це переважно добре, оскільки це побічний ефект боротьби імунітету з вірусом з перевагою на користь імунної системи.

Коли ж батьки збивають температуру завчасно, вони не дають імунітету дитини боротися з вірусом.

Коли потрібно збивати температуру

Лікарка-педіатр Тетяна Солонько зазначає, давати жарознижувальні препарати не потрібно, якщо температура в малюка нижче 38 °C.

Якщо малюк активний і добре себе почуває, теж не варто поспішати знижувати температуру.

Якщо дитині явно погано, варто збити температуру, щоб дати організму перепочинок.

Загалом, лікарі зазначають, що дітям до 3 місяців потрібно знижувати температуру, починаючи від 38 °C.

Як збити температуру у дитини народними методами

Щоб знизити температуру тіла, лікарка-педіатр радить обтирати малюка теплою водою без оцту. Також можна облити теплою водою під душем!

На лоб можна покласти рушник, змочений у теплій воді.

Важливо, щоб дитина пітніла, а для цього їй потрібно давати багато рідини.

- При високій температурі потрібно давати дитині дуже багато пити. Якщо малюк не хоче їсти, не змушуйте. Але давати рідину потрібно обов'язково! Вода кімнатної температури кожні 5-10 хв допоможе, - каже Солонько.

Чим збити температуру у дитини, якщо народні методи не допомогли

Можна дати дитині жарознижувальне (Парацетамол чи Ібупрофен), але за умови, що температура понад 38 °C.

Дозування залежить від ваги дитини, тому, щоб уникнути передозування, жарознижувальні засоби повинен призначати лікар.

Які ліки не можна давати дитині

  1. Не варто знижувати температуру інʼєкціями анальгіну з димедролом.
  2. Не можна одночасно давати Парацетамол та Ібупрофен. Дочекайтесь, поки подіє препарат (це приблизно через годину).
  3. Панадол, Тайленол, Ефералган - це однакові ліки з діючою речовиною Парацетамол.
  4. Бофен, Арофен, Ібунорм, Імет, Нурофен, Ібупром - однакові ліки з діючою речовиною Ібупрофен.

- В жодному разі не можна давати дитині ацетилсаліцилову кислоту (аспірин). Крім того, комплексні жарознижувальні препарати (у вигляді порошку) містять високі дози парацетамолу, які є токсичними для дітей! Не давайте їх своїм дітям! - додає педіатр.

Коли варто панікувати та звертатися до лікаря

  • Якщо в дитини молодше 3 місяців температура тіла підвищилась до 38 °C.
  • Дитина не реагує на зовнішні чинники, не відповідає на запитання.
  • Дитина має важке дихання.
  • Висип на тулубі, особливо на стегнах у вигляді синюшних плям.
  • Наявність ознак зневоднення: мало сечі, западає тім’ячко, дитинка майже не п'є, постійно спить.
  • Наявність судом

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