Висока температура у дитини – страшний сон для батьків. У паніці вони часто використовують не зовсім коректні способи зменшити гарячку. Але чи завжди ця паніка виправдана?
Факти ICTV дізнавалися, як допомогти дитині при високій температурі та коли варто панікувати. ⠀
Чи завжди температура – це погано
Висока температура у дитини – це переважно добре, оскільки це побічний ефект боротьби імунітету з вірусом з перевагою на користь імунної системи.
Коли ж батьки збивають температуру завчасно, вони не дають імунітету дитини боротися з вірусом.
Коли потрібно збивати температуру
Лікарка-педіатр Тетяна Солонько зазначає, давати жарознижувальні препарати не потрібно, якщо температура в малюка нижче 38 °C.
Якщо малюк активний і добре себе почуває, теж не варто поспішати знижувати температуру.
Якщо дитині явно погано, варто збити температуру, щоб дати організму перепочинок.
Загалом, лікарі зазначають, що дітям до 3 місяців потрібно знижувати температуру, починаючи від 38 °C.
Як збити температуру у дитини народними методами
Щоб знизити температуру тіла, лікарка-педіатр радить обтирати малюка теплою водою без оцту. Також можна облити теплою водою під душем!
На лоб можна покласти рушник, змочений у теплій воді.
Важливо, щоб дитина пітніла, а для цього їй потрібно давати багато рідини.
- При високій температурі потрібно давати дитині дуже багато пити. Якщо малюк не хоче їсти, не змушуйте. Але давати рідину потрібно обов'язково! Вода кімнатної температури кожні 5-10 хв допоможе, - каже Солонько.
Чим збити температуру у дитини, якщо народні методи не допомогли
Можна дати дитині жарознижувальне (Парацетамол чи Ібупрофен), але за умови, що температура понад 38 °C.
Дозування залежить від ваги дитини, тому, щоб уникнути передозування, жарознижувальні засоби повинен призначати лікар.
Які ліки не можна давати дитині
- Не варто знижувати температуру інʼєкціями анальгіну з димедролом.
- Не можна одночасно давати Парацетамол та Ібупрофен. Дочекайтесь, поки подіє препарат (це приблизно через годину).
- Панадол, Тайленол, Ефералган - це однакові ліки з діючою речовиною Парацетамол.
- Бофен, Арофен, Ібунорм, Імет, Нурофен, Ібупром - однакові ліки з діючою речовиною Ібупрофен.
- В жодному разі не можна давати дитині ацетилсаліцилову кислоту (аспірин). Крім того, комплексні жарознижувальні препарати (у вигляді порошку) містять високі дози парацетамолу, які є токсичними для дітей! Не давайте їх своїм дітям! - додає педіатр.
Коли варто панікувати та звертатися до лікаря
- Якщо в дитини молодше 3 місяців температура тіла підвищилась до 38 °C.
- Дитина не реагує на зовнішні чинники, не відповідає на запитання.
- Дитина має важке дихання.
- Висип на тулубі, особливо на стегнах у вигляді синюшних плям.
- Наявність ознак зневоднення: мало сечі, западає тім’ячко, дитинка майже не п'є, постійно спить.
- Наявність судом