Эксперт по статистике Джеймс Хайнд из Университета Ноттингем-Трент вычислил точную формулу для прогнозирования шансов и времени, когда дети закатывают истерику на заднем сиденье автомобиля во время долгого путешествия.

По словам Джеймса, T = 70 + 0,5E + 15F — 10S — это код, который родители могут использовать для определения вероятности начала детской истерики.

Вероятность истерики снижается с каждой минутой развлечения ребенка (E), а еда (F) позволяет родителям отсрочить истерику на 15 минут. Но было обнаружено, что наличие братьев и сестер (S) в машине увеличивает вероятность “поломки заднего сиденья” на 10 минут.

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Исследование доктора Хайнда, основанное на ответах 2 000 родителей, показало, что время (T), которое обычно требуется ребенку, чтобы закатить истерику во время долгой поездки на автомобиле, составляет 70 минут.

Исследование, проведенное совместно с LV= Britannia Rescue, показало, что средний ребенок спросит, когда мы уже приедем, через 32 минуты в пути и четыре раза во время поездки.

Опрос показал, что скука является основной причиной истерик на заднем сидении, которую назвали 68% родителей, за которой следуют слишком долгая поездка (62%) и голод (57%).

— Если у вас есть только один ребенок, и вы можете развлекать его, время от времени подкупая едой, вы можете проехать два часа без истерик за рулем, — отмечает исследователь.

И уточняет: к сожалению, двое детей без развлечений и закусок могут устроить истерику всего за 40 минут.