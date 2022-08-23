Експерт зі статистики Джеймс Хайнд з Університету Ноттінгем-Трент обчислив точну формулу для прогнозування шансів і часу, коли діти закочують істерику на задньому сидінні автомобіля під час довгої подорожі.

За словами Джеймса, T = 70 + 0,5 E + 15F — 10S – це код, який батьки можуть використовувати для визначення ймовірності початку дитячої істерики.

Імовірність істерики знижується з кожною хвилиною розваги дитини (E), а їжа (F) дозволяє батькам відстрочити істерику на 15 хвилин. Але було виявлено, що наявність братів і сестер (S) в машині збільшує ймовірність “поломки заднього сидіння” на 10 хвилин.

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Дослідження доктора Хайнда, засноване на відповідях 2 000 батьків, показало, що час (T), який зазвичай потрібно дитині, щоб почати істерику під час довгої поїздки на автомобілі, становить 70 хвилин.

Дослідження, проведене спільно з LV = Britannia Rescue, показало, що середня дитина запитає, коли ми вже приїдемо, через 32 хвилини в дорозі і чотири рази під час поїздки.

Опитування показало, що нудьга є основною причиною істерик на задньому сидінні, яку назвали 68% батьків, за якою слідують занадто довга поїздка (62%) і голод (57%).

– Якщо у вас є тільки одна дитина, і ви можете розважати її, час від часу підкуповуючи їжею, ви можете проїхати дві години без істерик за кермом, – зазначає дослідник.

І уточнює: на жаль, двоє дітей без розваг і закусок можуть влаштувати істерику лише за 40 хвилин.