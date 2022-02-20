Есть ли лекарства для укрепления иммунитета ребенка? Как укрепить защитные силы растущего организма? Можно это сделать без аптечных препаратов? На эти вопросы на YouTube-канале Факты Здоровье ответила врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии медицинского факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Людмила Раковская.

По словам Людмилы Раковской, укрепить иммунитет ребенка можно четырьмя простыми, не требующими финансовых вложений способами.

Способы укрепления иммунитета ребенка:

физическая активность

достаточный сон

ограничение контакты с инфицированными людьми

вакцинация.

Все остальное, уверяет врач-педиатр, шаманство. В том числе и разноцветные витаминки в виде мишек и других зверушек, иммуномодуляторы в красивой упаковке и с красивым описанием, как они здорово укрепляют и улучшают.

— К сожалению, многим родителям всегда хочется чего-то волшебного. А свежий воздух, физическая активность и хороший сон почему-то мало кого прельщает, — сетует медик.

По ее словам, покупка дорого препарата словно ставит галочку на совести родителей: мол, мы сделали все возможное, купили дорогие супервитамины, чтобы ребенок не болел. А он все равно болеет. Потому что витамины не работают.

Мало того, что польза от них сомнительна, еще и могут возникнуть непонятные побочные эффекты и риски после их приема. Мы ведь не знаем, что на самом деле входит в состав всех этих витаминов.

Что важно знать о факторах здоровья

По словам Людмилы Раковской, чтобы выдержать и пандемию, и следующую, и другие кризисы в нашей стране, нужно:

во-первых, заниматься самообразованием . Если вы из достоверных источников знаете, как работает лекарство, вы никогда не купите ничего лишнего, не потратите деньги на то, что не показало своей эффективности

. Если вы из достоверных источников знаете, как работает лекарство, вы никогда не купите ничего лишнего, не потратите деньги на то, что не показало своей эффективности во-вторых, всегда быть на связи с врачом , которому вы доверяете, который направит и поддержит

, которому вы доверяете, который направит и поддержит в-третьих, заботится о том, чтобы ваши дети дышали прохладным свежим воздухом и достаточное время уделяли физической активности

и достаточное время уделяли в-четвертых, заботится о полноценном и сбалансированном рационе , который включает белки, овощи и фрукты. Помните, что никакая химия не заменить натуральные продукты

, который включает белки, овощи и фрукты. Помните, что никакая химия не заменить натуральные продукты в-пятых, не перегружайте сверх меры детей различными кружками и секциями так, чтобы у них не было свободного времени. Стараясь реализовать ожидания родителей, дети иногда просто выдыхаются от нагрузок, что в итоге сказывается на их способности противостоять различных инфекциям.

Следуйте этим простым и очень эффективным правилам, старайтесь организовать в соответствии с ними свою жизнь, и тогда у вас будет гораздо меньше поводов тревожится о здоровье и детей, и близких вам людей.