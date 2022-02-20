Чи є ліки для зміцнення імунітету дитини? Як зміцнити захисні сили зростаючого організму? Можна це зробити без аптечних препаратів? На ці питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я відповіла лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук, доцентка кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Людмила Раковська.

За словами Людмили Раковської, зміцнити імунітет дитини можна чотирма простими способами, які не потребують фінансових вкладень.

Способи зміцнення імунітету дитини:

фізична активність

достатній сон

обмеження контакти з інфікованими людьми

вакцинація.

Все інше, запевняє лікар-педіатр, шаманство. У тому числі і різнокольорові вітамінки у вигляді ведмедиків та інших звіряток, імуномодулятори в красивій упаковці і з красивим описом, як вони здорово зміцнюють і покращують.

– На жаль, багатьом батькам завжди хочеться чогось чарівного. А свіже повітря, фізична активність і хороший сон чомусь мало кого приваблює,-нарікає медик.

За її словами, покупка дорого препарату немов ставить галочку на совісті батьків: мовляв, ми зробили все можливе, купили дорогі супервітаміни, щоб дитина не хворіла. А вона все одно хворіє. Тому що вітаміни не працюють.

Мало того, що користь від них сумнівна, ще й можуть виникнути незрозумілі побічні ефекти і ризики після їхнього прийому. Адже ми не знаємо, що насправді входить до складу всіх цих вітамінів.

Що важливо знати про фактори здоров’я

За словами Людмили Раковської, щоб витримати і цю пандемію, і наступну, і інші кризи в нашій країні, потрібно:

по-перше, займатися самоосвітою . Якщо ви з достовірних джерел знаєте, як працюють ліки, ви ніколи не купите нічого зайвого, не витратите гроші на те, що не показало своєї ефективності

. Якщо ви з достовірних джерел знаєте, як працюють ліки, ви ніколи не купите нічого зайвого, не витратите гроші на те, що не показало своєї ефективності по-друге, завжди бути на зв’язку з лікарем , якому ви довіряєте, який направить і підтримає

, якому ви довіряєте, який направить і підтримає по-третє, піклується про те, щоб ваші діти дихали прохолодним свіжим повітрям і достатній час приділяли фізичній активності

і достатній час приділяли по-четверте, піклується про повноцінний і збалансований раціон , який включає білки, овочі і фрукти. Пам’ятайте, що ніяка хімія не замінити натуральні продукти

, який включає білки, овочі і фрукти. Пам’ятайте, що ніяка хімія не замінити натуральні продукти по-п’яте, не перевантажуйте понад міру дітей різними гуртками і секціями так, щоб у них не було вільного часу. Намагаючись реалізувати очікування батьків, діти іноді просто видихаються від навантажень, що в підсумку позначається на їхній здатності протистояти різним інфекціям.

Дотримуйтесь цих простих і дуже ефективних правил, намагайтеся організувати відповідно до них своє життя, і тоді у вас буде набагато менше приводів тривожиться про здоров’я і дітей, і близьких вам людей.