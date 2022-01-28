Как защититься от Омикрона и усилить иммунитет – простые рекомендации

Сейчас в Украине активно распространяется штамм коронавируса Омикрон, и риск заболеть значительно вырос. Поэтому важно побеспокоиться о своем здоровье и иммунитете.

Врач-иммунолог КНП Прикарпатский клинический онкоцентр, кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета Галина Курилов озвучила рекомендации по защите от коронавируса и укреплению иммунитета.

Как уберечься от коронавируса:

сделать две базовые прививки и получить бустерную дозу;

использовать защитные маски;

тщательно мыть руки, использовать антисептики;

избегать мест скопления людей.

Что укрепляет иммунитет:

витамины С и D;

препараты цинка;

закаливание.

регулярные прогулки на открытом воздухе;

физическая активность;

отсутствие стресса.

Специалисты рекомендуют не медлить и вакцинироваться от коронавируса. Поэтому нужно как можно скорее записаться и получить прививку в ближайшем пункте иммунизации.

Источник: Коронавирус инфо