Как защититься от Омикрона и усилить иммунитет – простые рекомендации

Сейчас в Украине активно распространяется штамм коронавируса Омикрон, и риск заболеть значительно вырос. Поэтому важно побеспокоиться о своем здоровье и иммунитете.
Врач-иммунолог КНП Прикарпатский клинический онкоцентр, кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета Галина Курилов озвучила рекомендации по защите от коронавируса и укреплению иммунитета.
Как уберечься от коронавируса:
- сделать две базовые прививки и получить бустерную дозу;
- использовать защитные маски;
- тщательно мыть руки, использовать антисептики;
- избегать мест скопления людей.
Что укрепляет иммунитет:
- витамины С и D;
- препараты цинка;
- закаливание.
- регулярные прогулки на открытом воздухе;
- физическая активность;
- отсутствие стресса.
Специалисты рекомендуют не медлить и вакцинироваться от коронавируса. Поэтому нужно как можно скорее записаться и получить прививку в ближайшем пункте иммунизации.
Источник: Коронавирус инфо