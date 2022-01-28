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Как защититься от Омикрона и усилить иммунитет – простые рекомендации

28 января 2022, 15:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине активно распространяется штамм коронавируса Омикрон, и риск заболеть значительно вырос. Поэтому важно побеспокоиться о своем здоровье и иммунитете.

Врач-иммунолог КНП Прикарпатский клинический онкоцентр, кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета Галина Курилов озвучила рекомендации по защите от коронавируса и укреплению иммунитета.

Как уберечься от коронавируса:

  • сделать две базовые прививки и получить бустерную дозу;
  • использовать защитные маски;
  • тщательно мыть руки, использовать антисептики;
  • избегать мест скопления людей.
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Что укрепляет иммунитет:

  • витамины С и D;
  • препараты цинка;
  • закаливание.
  • регулярные прогулки на открытом воздухе;
  • физическая активность;
  • отсутствие стресса.

Специалисты рекомендуют не медлить и вакцинироваться от коронавируса. Поэтому нужно как можно скорее записаться и получить прививку в ближайшем пункте иммунизации.

Источник: Коронавирус инфо

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Коронавирус Covid-19 , поради лікаря
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