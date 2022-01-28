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Як захиститися від Омікрона та посилити імунітет – прості рекомендації

28 Січня 2022, 15:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Наразі в Україні активно поширюється штам коронавірусу Омікрон, й ризик захворіти значно зріс. Через це важливо турбуватися про своє здоров’я та імунітет.

Лікар-імунолог КНП Прикарпатський клінічний онкоцентр, кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів озвучила рекомендації щодо того, як захиститися від коронавірусу та зміцнити імунітет.

Як вберегтися від коронавірусу:

  • зробити два базові щеплення та отримати бустерну дозу;
  • використовувати захисні маски;
  • ретельно мити руки, використовувати антисептики;
  • уникати місць скупчення людей.
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Що зміцнює імунітет:

  • вітаміни С та D;
  • препарати цинку;
  • загартовування.
  • регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
  • фізична активність;
  • відсутність стресу.

Фахівці рекомендують не зволікати та вакцинуватися від коронавірусу. Саме тому треба якомога скоріше записатися та пройти щеплення у найближчому пункті імунізації.

Джерело: Коронавірус інфо

Теги
Коронавірус Covid-19 , поради лікаря
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