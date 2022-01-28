Як захиститися від Омікрона та посилити імунітет – прості рекомендації

Наразі в Україні активно поширюється штам коронавірусу Омікрон, й ризик захворіти значно зріс. Через це важливо турбуватися про своє здоров’я та імунітет.

Лікар-імунолог КНП Прикарпатський клінічний онкоцентр, кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів озвучила рекомендації щодо того, як захиститися від коронавірусу та зміцнити імунітет.

Як вберегтися від коронавірусу:

зробити два базові щеплення та отримати бустерну дозу;

використовувати захисні маски;

ретельно мити руки, використовувати антисептики;

уникати місць скупчення людей.

Що зміцнює імунітет:

вітаміни С та D;

препарати цинку;

загартовування.

регулярні прогулянки на свіжому повітрі;

фізична активність;

відсутність стресу.

Фахівці рекомендують не зволікати та вакцинуватися від коронавірусу. Саме тому треба якомога скоріше записатися та пройти щеплення у найближчому пункті імунізації.

Джерело: Коронавірус інфо