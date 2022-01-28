Як захиститися від Омікрона та посилити імунітет – прості рекомендації

Наразі в Україні активно поширюється штам коронавірусу Омікрон, й ризик захворіти значно зріс. Через це важливо турбуватися про своє здоров’я та імунітет.
Лікар-імунолог КНП Прикарпатський клінічний онкоцентр, кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету Галина Курилів озвучила рекомендації щодо того, як захиститися від коронавірусу та зміцнити імунітет.
Як вберегтися від коронавірусу:
- зробити два базові щеплення та отримати бустерну дозу;
- використовувати захисні маски;
- ретельно мити руки, використовувати антисептики;
- уникати місць скупчення людей.
Що зміцнює імунітет:
- вітаміни С та D;
- препарати цинку;
- загартовування.
- регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
- фізична активність;
- відсутність стресу.
Фахівці рекомендують не зволікати та вакцинуватися від коронавірусу. Саме тому треба якомога скоріше записатися та пройти щеплення у найближчому пункті імунізації.
Джерело: Коронавірус інфо