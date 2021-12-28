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У заражених Омікроном розвивається імунітет до Дельти – дослідження

28 Грудня 2021, 11:18
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
У заражених Омікроном розвивається імунітет до Дельти – дослідження
Джерело: Pexels

Люди, які перехворіли на штам коронавірусу Омікрон, мають менше шансів заразитися варіантом Дельта.

Такого висновку дійшли фахівці Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров’я у ПАР

– Зараження штамом Омікрон гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом Дельта нижча, – цитують журналісти південноафриканських науковців.

Згідно з результатами дослідження, у інфікованих, особливо у тих, хто до цього був вакцинований, розвивався підвищений імунітет до Дельти. Нейтралізація штаму збільшувалася у 4,4 рази.

Однак дослідження проводилося за участю досить невеликої кількості людей – 33 вакцинованих і невакцинованих, заражених Омікроном.

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Уже майже місяць минув з того часу, як у ПАР вперше офіційно виявили штам коронавірусу Омікрон. Спочатку він наробив немало галасу через значну кількість мутацій, однак нині дослідження підтверджують, що він не настільки небезпечний, як Дельта.

Він здатний протистояти вакцинам, однак не викликає значно важчий перебіг захворювання.

Джерело
The Guardian
Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , Дослідження , Коронавірус Covid-19 , Штам Омікрон
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