Люди, переболевшие штаммом коронавируса Омикрон, имеют меньше шансов заразиться вариантом Дельта.

К такому выводу пришли специалисты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

— Заражение штаммом Омикрон гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом Дельта ниже, — цитируют журналисты южноафриканских ученых.

Согласно результатам исследования, у инфицированных, особенно у тех, кто до этого был вакцинирован, развивался повышенный иммунитет к Дельте. Нейтрализация штамма увеличивалась в 4,4 раза.

Однако исследование проводилось с участием довольно небольшого количества людей – 33 вакцинированных и невакцинированных, зараженных Омикроном.

Уже почти месяц прошел с тех пор, как в ЮАР впервые официально выявили штамм коронавируса Омикрон. Сначала он наделал немало шума из-за значительного количества мутаций, однако сейчас исследования подтверждают, что он не настолько опасен, как Дельта.

Он способен противостоять вакцинам, однако не вызывает более тяжелое течение заболевания.