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У зараженных Омикроном развивается иммунитет к Дельте — исследование

28 декабря 2021, 11:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
У зараженных Омикроном развивается иммунитет к Дельте — исследование
Источник: Pexels

Люди, переболевшие штаммом коронавируса Омикрон, имеют меньше шансов заразиться вариантом Дельта.

К такому выводу пришли специалисты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР.

— Заражение штаммом Омикрон гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом Дельта ниже, — цитируют журналисты южноафриканских ученых.

Согласно результатам исследования, у инфицированных, особенно у тех, кто до этого был вакцинирован, развивался повышенный иммунитет к Дельте. Нейтрализация штамма увеличивалась в 4,4 раза.

Однако исследование проводилось с участием довольно небольшого количества людей – 33 вакцинированных и невакцинированных, зараженных Омикроном.

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Уже почти месяц прошел с тех пор, как в ЮАР впервые официально выявили штамм коронавируса Омикрон. Сначала он наделал немало шума из-за значительного количества мутаций, однако сейчас исследования подтверждают, что он не настолько опасен, как Дельта.

Он способен противостоять вакцинам, однако не вызывает более тяжелое течение заболевания.

Источник
The Guardian
Теги
Индийский штамм коронавируса Дельта , Исследования , Коронавирус Covid-19 , Штамм Омикрон
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