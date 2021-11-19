Всегда ли увеличенные лимфоузлы у ребенка являются поводом немедленно обращаться к педиатру? Насколько опасна железодефицитная анемия у детей первого года жизни? О чем это может свидетельствовать? На эти вопросы журналисты программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты ICTV Здоровье попросили ответить детского онкогематолога, заведующего отделением трансплантации костного мозга НСДБ Охматдет Александра Лисицу.

Если увеличены лимфоузлы

— Если лимфоузлы увеличены, но они больше беспокоят родителей, а не ребенка, то здравая логика подсказывает, что все следует посоветоваться со специалистом, — говорит Александр Лисица.

По его словам, увеличенные лимфоузлы, как правило, не представляют опасности. Но бывают, конечно, и серьезные случаи. Хотя болевых ощущений может и не быть.

Нужно смотреть на сам лимфоузел, на его размер и плотность. Если узел больше двух сантиметров и имеет при этом плотную консистенцию, то лучше все-таки провести обследование.

Если врач-педиатр назначил антибиотик по поводу локальной инфекции, например, ангины или тонзиллита, но эффекта нет, а лимфоузлы продолжают увеличиваться, то здесь следует задаться вопросом: а ту ли патологию мы лечим и не стоит ли обратиться за консультацией к узким специалистам?

Собственно, обращаться к врачу следует при малейшем беспокойстве в отношении состояния здоровья ребенка. И ни в коем случае не заниматься самолечением.

Дефицит железа у ребенка

Железодефицитная анемия у ребенка первого года жизни, как правило, не свидетельствует о серьезных патологиях. Поскольку онкологические заболевания в такой возрастной категории встречаются крайне редко. То есть вероятность любого другого заболевания в разы больше, чем онкологического.

По словам Александра Лисицы, при возникновении железодефицитной анемии следует обратить внимание на такие моменты, как срок, в который ребенок родился и своевременность введения прикорма.

В первом случае мы говорит о детях, которые появились на свет преждевременно. У них довольно часто наблюдаются показатели железодефицитной анемии.

Во втором – очень важно понимать, что в течение первого года жизни ребенок набирает в три раза больше своего первоначального веса. Понятно, что при таком росте ему уже не хватает железа, которое он получает с молоком матери. Эту проблему решает прикорм, сроки введения которого должен контролировать семейный врач или врач-педиатр.

Источник: Факты ICTV Здоровье