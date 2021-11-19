Чи завжди збільшені лімфовузли у дитини є приводом негайно звертатися до педіатра? Наскільки небезпечна залізодефіцитна анемія у дітей першого року життя? Про що це може свідчити? На ці питання журналісти Є здорове питання на YouTube-каналі Факти ICTV Здоров’я попросили відповісти дитячого онкогематолога, завідувача відділенням трансплантації кісткового мозку НСДЛ Охматдит Олександра Лисицю.

Якщо збільшені лімфовузли

– Якщо лімфовузли збільшені, але вони більше турбують батьків, а не дитину, то здорова логіка підказує, що все ж таки слід порадитися з фахівцем, – каже Олександр Лисиця.

За його словами, збільшені лімфовузли, як правило, не становлять небезпеки. Але бувають, звичайно, і серйозні випадки. Хоча больових відчуттів може і не бути.

Потрібно дивитися на сам лімфовузол, на його розмір і щільність. Якщо вузол більше двох сантиметрів і має при цьому щільну консистенцію, то краще провести обстеження.

Якщо лікар-педіатр призначив антибіотик з приводу локальної інфекції, наприклад, ангіни або тонзиліту, але ефекту немає, і лімфовузли продовжують збільшуватися, то тут слід задатися питанням: а чи ту патологію ми лікуємо і чи не варто звернутися за консультацією до вузьких фахівців?

Власне, звертатися до лікаря слід при найменшому занепокоєнні щодо стану здоров’я дитини. І ні в якому разі не займатися самолікуванням.

Дефіцит заліза у дитини

Залізодефіцитна анемія у дитини першого року життя, як правило, не свідчить про серйозні патології. Оскільки онкологічні захворювання в такій віковій категорії зустрічаються вкрай рідко. Тобто ймовірність будь-якого іншого захворювання в рази більше, ніж онкологічного.

За словами Олександра Лисиці, при виникненні залізодефіцитної анемії слід звернути увагу на такі моменти, як термін, в який дитина народилася і своєчасність введення прикорму.

У першому випадку ми говоримо про дітей, які з’явилися на світ передчасно. У них досить часто спостерігаються показники залізодефіцитної анемії.

У другому – дуже важливо розуміти, що протягом першого року життя дитина набирає в три рази більше від своєї початкової ваги. Зрозуміло, що при такому зростанні їй вже не вистачає заліза, яке вона отримує з молоком матері. Цю проблему вирішує прикорм, терміни введення якого повинен контролювати сімейний лікар або лікар-педіатр.

Джерело: Факти ICTV Здоров’я