Медицинский аборт – это хирургическое удаление зародыша из полости матки. Проводить такую операцию может только акушер-гинеколог. Однако со скольких лет можно делать аборты в Украине – читайте в материале.

Со скольких лет можно делать аборты в Украине: ответ юриста

Юрист Наталья Щукина утверждает, что проводить операцию можно и до 14 лет. В соответствии с Порядком предоставления комплексной медицинской помощи беременной женщине во время нежелательной беременности, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Украины 24.05.2013 № 423, проведение операции (процедуры) искусственного прерывания нежелательной беременности у беременной женщины в возрасте до 14 лет или у недееспособного лица осуществляется по заявлению ее законных представителей.

Искусственное прерывание беременности у беременной женщины, достигшей 14 лет, осуществляется по ее согласию в соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса Украины. Указанная статья предусматривает, что физическое лицо, достигшее 14 лет и обратившееся за оказанием ему медицинской помощи, имеет право на выбор врача и выбор методов лечения в соответствии с его рекомендациями.

Оказание медицинской помощи физическому лицу, достигшему 14 лет, производится с его согласия.

Следовательно, законодательно не установлено, с какого возраста может производиться прерывание беременности. Как следует из вышеприведенных норм, оно может происходить в возрасте и менее 14 лет, но по заявлению законных представителей ребенка.

Кроме того, возраст беременной до 15 лет является основанием для прерывания нежелательной беременности, срок которой составляет от 12 до 22 недель (по общему правилу без дополнительных оснований разрешается прерывание беременности до 12 недель).

Со скольких лет можно делать аборты в Украине и какие документы для этого нужны

В случае прерывания нежелательной беременности у женщины до 14 лет заявление о прерывании подается ее законными представителями, с 14 лет – женщиной.

Формально, разрешение родителей на проведение аборта женщине в возрасте с 14 до 18 лет не требуется, однако лучше получить согласие родителей, поскольку они в любом случае несут ответственность за здоровье своего ребенка.

Относительно ответственности за проведение незаконного аборта, то, кроме общих медицинских статей Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность именно за незаконное проведение аборта в случае, если оно повлекло за собой длительное расстройство здоровья, бесплодие или смерть потерпевшего, или проведенное лицом, не имеющим соответствующего образования.