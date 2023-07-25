Медичний аборт – це хірургічне видалення зародка з порожнини матки. Проводити таку операцію може виключно акушер-гінеколог. Зі скількох років можна робити аборти в Україні – читайте в матеріалі.

Зі скількох років можна робити аборти в Україні: відповідь юриста

Юристка Наталя Щукіна стверджує, що проводити операцію можна й до 14 років. Відповідно до Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2013 № 423, проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності у вагітної жінки віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за заявою її законних представників.

Штучне переривання вагітності у вагітної жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України.

Вказана стаття передбачає, що фізична особа, яка досягла 14 років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою. Отже, законодавчо не встановлено, з якого віку може проводитися переривання вагітності. Як випливає із наведених вище норм, воно може відбуватися у віці й до 14 років, але за заявою законних представників дитини.

Окрім того, вік вагітної до 15 років є підставою для переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів (за загальним правилом, без додаткових підстав дозволяється переривання вагітності до 12 тижнів).

Зі скількох років можна робити аборти в Україні та які документи для цього потрібні

У разі переривання небажаної вагітності у жінки до 14 років заяву про таке переривання подають її законні представники, з 14 років – жінка.

Формально, дозвіл батьків на проведення аборту жінці у віці з 14 до 18 років не потрібен, проте краще отримати також згоду батьків, оскільки вони у будь-якому разі несуть відповідальність за здоров’я своєї дитини.

Щодо відповідальності за проведення незаконного аборту, то, окрім загальних медичних статей Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність саме за незаконне проведення аборту у випадку, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи, або проведене особою, яка не має відповідної освіти.