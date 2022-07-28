Попри загарбницьку війну Росії проти України і подекуди нелюдські умови існування, українки продовжують вагітніти та народжувати.

Що треба знати майбутнім мамам і чи варто народжувати вдома, Фактам ICTV розповіла акушер-гінеколог Наталія Ковальчук.

Вагітність – дуже трепетний та вразливий стан жінки, і вона потребує опіки та допомоги від рідних та близьких до, під час та після пологів. Війна руйнує красу вагітності для багатьох українок, і завдання навколишніх – максимально відгородити їх від переживань.

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– Якщо ви вагітні і вас непокоять новини з фронту – не читайте, не дивіться та не відстежуйте цю інформацію. Не соромтесь просити близьких про підтримку. На пізніх термінах завжди і скрізь майте із собою паспорт та обмінну карту – це ваші найважливіші документи для пологового, – каже лікарка.

Будьте на зв’язку зі своїм лікарем, відвідуйте чи стежте за групами вагітних, доказовими медиками, виконуйте всі призначення.

Якщо ви наразі перебуваєте на окупованій території чи неподалік від вашого місця проживання ведуться активні бойові дії, виїжджайте за першої ж можливості, якщо це безпечно для вас та вашої родини.

Якщо ні – оточіть себе людьми, яким ви довіряєте, всі ваші дії спрямовуйте на те, щоб максимально уникнути загрози вашому життю та здоров’ю.

Вагітність потребує від майбутньої мами максимальної рівноваги та концентрації. Тому уникайте стресу, дбайте про себе та у разі будь-яких загрозливих ознак – одразу звертайтесь за медичною допомогою.

– Ми все частіше чуємо поради, що під час війни народжувати краще вдома. Я категорично не згодна з цією тезою і наполегливо рекомендую кожній вагітній обрати собі пологовий будинок і зустріти своє маля саме там, – каже Наталія Ковальчук.

Так, дійсно, більшість пологів є фізіологічними і потребують лише мінімальних втручань. Однак навіть найменший ризик ускладнень повинен бути попереджений зверненням до спеціалізованого медичного закладу.

– Пам’ятайте, що ціною домашніх пологів може бути життя породіллі та дитини. Звісно, якщо вам прямо зараз доводиться народжувати в бомбосховищі і можливості потрапити до лікарні просто немає, подбайте про те, щоб у вас із собою були принаймні теплі речі для мами та новонародженого, вода, чисті пелюшки, рушники, серветки, ножиці. З’ясуйте, чи є серед людей в укритті медичні працівники, і попросіть їх про допомогу, – каже лікарка.

Підготуйтесь до зустрічі з малюком відповідально: розробіть маршрут доїзду до лікарні, відстежуйте свій термін вагітності та пам’ятайте очікувану дату пологів.

Будьте на зв’язку з лікарем, що вас спостерігає. Займайтесь самоосвітою, проговорюйте свої переживання з партнером та медичним персоналом, вивчайте за потреби офіційні медичні джерела.

Будьте своєю найкращою подругою і дбайте про себе!