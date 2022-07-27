Війна як на фронті, так і в тилу – це стрес. А стрес – це один із “червоних дзвіночків” для жіночого здоров’я, яке може зазнати порушень. Про те, як вберегти і стабілізувати свій стан у разі потреби, та чи всі жінки можуть йти на службу в армію, Фактам ICTV розповіла акушерка-гінеколог Наталія Ковальчук.

Під час війни важливо, попри загальну напругу, не забувати раз на рік робити УЗД органів малого тазу, відвідувати гінеколога планово або за скаргами.

– Не просто здавати урогенітальні мазки та цитологічні зішкріби, забуваючи забрати висновок, а й відстежувати результат та тлумачити його разом із лікарем, – попереджає Наталія Ковальчук.

Потрібно пам’ятати, що здоров’я жінки спирається не лише на репродуктивну систему, а й у значній мірі залежить від способу життя, раціонального харчування, сну, водного балансу та внутрішньої рівноваги.

Зараз дивляться

– І хоча досягти успіху в цьому під час війни надзвичайно складно, необхідно докладати для цього всіх зусиль: РФ не має права на ваше здоров’я! – наголошує лікарка.

На що слід звернути увагу

Щодо фіксування порушень жіночого здоров’я – тут потрібно бути поміркованими. Не нехтувати симптомами, що повторюються з циклу в цикл, сильним болем чи кровотечею, що почалася поза менструацією.

– Однак не варто також фокусуватись на незначних відхиленнях у тривалості циклу чи температурі тіла в районі 37 градусів в його середині. Найкращим виходом буде знайти свого або свою гінеколога і вибудувати з ним/нею довірливі стосунки, дослухатись до порад та разом вивчати особливості вашого здоров’я, – радить Наталія Ковальчук.

Гігієна в мовах війни

Особиста гігієна жінки складається з багатьох компонентів: чиста білизна з натуральних тканин, яку ви змінюєте щодня або раніше, по мірі забруднення, нейтральне гіпоалергенне мило та чиста вода кімнатної температури.

Золоте правило підмивання – спереду назад. Рухи мають бути делікатними, зона бікіні не потребує активного тертя. Варто виключити агресивні засоби для інтимного догляду та спринцювання без призначення лікаря, парфуми та часту зміну прального порошка.

Забудьте і про щоденні прокладки.

Особливою темою є менструація: зверніть увагу на те, що в літній період варто міняти прокладки та тампони частіше (мінімум раз на 6 годин), вчасно спорожнювати менструальну чашу чи диск, адже патологічна бактеріальна флора дуже полюбляє тепло та вологу.

– Я розумію, що в багатьох наших військовослужбовиць під час виконання завдань, на жаль, може не бути доступу до душу чи води загалом. У такому випадку варто мати при собі дитячі або інтимні вологі серветки. Однак не забуваємо про золоте правило: витиратись серветками теж потрібно спереду назад, – зазначає лікарка.

Під час менструації найкращим вибором для жінок-військових будуть прокладки: порівняно з тампонами, їхня заміна потребує менше контакту з піхвою, і відповідно, є більш безпечною. Те ж саме лікар радить жінкам, які опинилися в складних побутових умовах, приміром в окупації, де теж може не бути води.

Жінки у ЗСУ

Служба у лавах ЗСУ є значним фізичним навантаженням, тому всі стани, що потребують обмеження рухового режиму, виключають можливість військової роботи.

Це можуть бути будь-які декомпенсовані хронічні захворювання, онкопатології, що мають прогресуючий перебіг, у активній фазі та потребують спеціалізованого лікування, та гострі патології.

Придатність чи непридатність особи регламентується положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Служити можуть навіть вагітні жінки. Неускладнена вагітність ранніх термінів не є протипоказанням до військової служби, однак жінка має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.